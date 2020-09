Edgar Alarcón brindó declaraciones antes de ingresar a la sede del Congreso. | Fuente: RPP

El congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), aseguró que la moción de vacancia contra Martín Vizcarra busca que el jefe de Estado acuda el viernes a la sede del Congreso a dar explicaciones sobre los audios revelados que lo vinculan con el caso ‘Richard Swing’.

“Lo único que queremos es que venga el señor presidente el día viernes y explique al país por qué mintió, por qué indujo a la mentira a sus trabajadores. Lo llamo así, porque son funcionarios de su confianza. Y han mentido no solo a la Fiscalía sino también al Congreso de la República”, aseveró el legislador.

Alarcón negó haberse comunicado con la exasistente presidencial Karem Roca. Según su versión, solo le hizo una recomendación el día de la sesión en la que la exfuncionaria se presentó ante la Comisión de Fiscalización, que él preside.

“No hay ninguna llamada. Espero que la señora Karem Roca en su oportunidad declare. Estoy segurísimo que la única vez que le dije ‘Si no estás ingresando con abogado, necesitas un abogado. Y si no lo le tienes confianza, cambia de abogado’. No he llamado a ninguna persona. Ha sido cuando ha ingresado a la sesión”, sentenció.

El exprocurador señaló que le llamó “la atención” lo dicho por Roca en los nuevos audios revelados por la prensa, que dan cuenta de -sostuvo- “una coordinación” entre Vizcarra, la exsecretaria de Palacio Miriam Morales y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Lo que sí me llama la atención, luego, de haber escuchado los audios adicionales a los que yo presenté el jueves en el Pleno, es el audio donde se dice que ha habido una coordinación del señor Martín Vizcarra, Miriam Morales y la fiscal de la Nación; y en realidad coinciden las fechas”, comentó Alarcón.

“Hubo el Consejo de Estado, que fue el 9 de julio, donde se dice, según Karem Roca, que le dijeron a la fiscal de la Nación que es incómodo para nosotros Edgar Alarcón, es incómodo para nosotros el señor (Omar) Chehade. Y, a los cinco días, el 14 de julio, llega al Congreso las denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón. Coinciden las fechas”, añadió.

Cabe mencionar que Ávalos Rivera expresó su firme rechazo frente a las expresiones “falsas y agraviantes” contenidas en el audio en cuestión. “No cabe duda que estas acciones corresponden a maniobras que pretenden cuestionar y desacreditar el trabajo desplegado por la Fiscalía y los resultados obtenidos en los distintos ámbitos y especialmente en la lucha contra la corrupción”, sostuvo.



