El expresidente Martín Vizcarra pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso reprogramar su citación ante este grupo de trabajo, que analiza una denuncia constitucional presentada en su contra.

El candidato al Congreso por Somos Perú brindó estas declaraciones durante una actividad proselitista en Pachacámac, la primera desde que un juez le dictó comparecencia con restricciones en el proceso que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, parte del ‘Club de la Construcción’.

Nuestra reportera indicó que Martín Vizcarra no ahondó en sus respuestas y evitó absolver otras interrogantes de coyuntura nacional durante la actividad, en la que el exmandatario celebró su cumpleaños número 58.

No acudió a citación

El pasado sábado, Martín Vizcarra no acudió a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aduciendo una incorrecta citación a este grupo de trabajo.

“En la sesión de la subcomisión del 19 de marzo se tramitó mi pedido de reprogramación y no me consignaron el resultado del mismo. Esto afecta mi derecho a defensa y pido que la Subcomisión se defina y me cite formalmente, pues se hizo una reprogramación con solo 14 horas de antelación y siendo el sábado un día que no es hábil”, señaló Martín Vizcarra en un documento enviado por su abogado al titular del citado grupo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa.

La sesión tenía la finalidad de ver la denuncia constitucional 290 presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma, atribuyéndole a Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes, haber mantenido supuestamente un vínculo societario con su empresa CyM Vizcarra en condición de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio.



