Ricardo Burga, congresista de Acción Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Ricardo Burga, vocero de Acción Popular, justificó la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra realizada por el Parlamento, la cual trajo consigo la llegada a la Presidencial de su colega parlamentario Manuel Merino y el inicio de una crisis política.

En declaraciones a RPP Noticias, Burga mencionó que la vacancia presidencial es un recurso por incapacidad moral establecido en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Tras señalar que no se arrepiente de su votación pese a los cuestionamientos, el parlamentario reconoció que de parte del Parlamento faltó un ejercicio de informar mejor a la población.

"En mi caso persona, si me vuelvo a encontrar con una situación igual, te aseguro que volvería a votar por la vacancia. Lamento el fallecimiento de estos dos jóvenes y eso tiene que ser investigado y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero en el caso de la vacancia me reafirmo en que votaría nuevamente (a favor)", señaló.

"No creo que haya sido apresurada porque se dio suficiente tiempo a todas las bancadas. Esto fue una decisión de ocho bancadas. Mi bancada (Acción Popular) no votó el 100% (por la vacancia presidencial), hubo bancadas que ofrecieron inicialmente el apoyo a Vizcarra y luego le dijeron que no, nosotros mantuvimos una posición de escuchar primero", agregó.

Finalmente, el congresista cuestionó que se pretenda culpar a Manuel Merino por haber asumido la Presidencia cuando esto le correspondía por sucesión presidencial. Asimismo, reiteró que las marchas ciudadanas fueron promovidas por algunos líderes políticos que habrían buscado algún aprovechamiento político.

Martín Vizcarra evalúa ser candidato al Congreso

El pasado domingo, el expresidente Martín Vizcarra reconoció que evalúa ser candidato al Congreso en las elecciones generales de 2021 tras la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la contienda de competencia planteada por el Poder Ejecutivo respecto a la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente.

"Esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación, porque vemos que, definitivamente, hay temas que no podemos mantenernos al margen. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto", manifestó en una entrevista con Latina.

El exjefe del Estado, investigado por presuntos sobornos que habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, dijo que, en caso decida candidatear, sus banderas políticas serían eliminar la inmunidad parlamentaria, impulsar la reforma política y cambios en la Constitución de 1993.

"Creo que nuestra Constitución está desfasada, tiene que ponerse a tono del 2021. El modelo económico, como concepto, está bien concebido en la Constitución, pero tiene que lograrse que no ocurra lo que ha pasado, por ejemplo, en esta pandemia que tengamos sectores sociales abandonados", cuestionó.

