Rocío Silva Santisteban indicó que respeta a su colegas parlamentarios, pero permitirá un acoso tras recibir el calificativo de 'otra vendida'. | Fuente: Congreso

La congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, denunció este viernes que un parlamentario no identificado le gritó 'otra vendida' durante la votación para la admisión de la moción de vacancia presidencial.



"Presidente, presidente, soy Silva Santisteban. Después de mi voto alguien dijo 'otra vendida'. Por favor voy a enviar un oficio para que se exija (conocer) quién es esa persona. No podemos permitir esto", dijo.

Ante esta solicitud el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, aseguró que el tema se investigará y pidió continuar con la votación.



El reclamo de Rocío Silva Santisteban fue secundado por su colega de bancada, Jose Luis Ancalle Gutierrez, quien lamentó "el nivel cultural de algunos parlamentarios".



Minutos después, la congresista relató en su cuenta Twitter el mismo hecho e insistió en investigar quién es el parlamentario que estigmatizó y descalificó su voto en contra de la moción de vacancia presidencial.

"Me acaban de gritar en el PLENO 'otra vendida' porque he votado en contra de esta #VacanciaExpress. He solicitado de inmediato que se investigue quién es el congresista que me ha estigmatizado y descalificado por un voto. Yo respeto a mis colegas pero NO PERMITO este acoso", publicó en la red social.

NUESTROS PODCASTS



'Entrevistas ADN': En este programa, Walter Martos expresó que se cometería un golpe de estado si el Congreso de la República aprueba la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.