Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde consideró que el Gobierno "quiere sacar como sea" los proyectos de reforma política que presentó al Congreso en lugar de apostar por "un gran debate nacional". En su opinión, esto responde a un "interés político de distraer la atención de la gente sobre los problemas nacionales".

"En segundo lugar porque quieren que el Congreso sea una dama de compañía del Gobierno de turno. Los congresos con el contrapeso del Gobierno. Lo que quiere este Gobierno es bajar del nivel al Congreso como una mesa de partes para fortalecer la Presidencia", dijo en RPP Noticias.

"El próximo presidente va a ser un virrey en el Perú, sin Congreso, con audiencia. ¿Qué cosa quieren, que el Congreso sea una institución de adorno? Así no funciona la democracia", agregó el parlamentario de Acción Popular.



De otro lado, García Belaúnde consideró que la anunciada inasistencia del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en la Comisión de Constitución no tiene relación con la incomodidad que mostró el Gobierno por la demora en el debate de las reformas políticas al interior de este grupo de trabajo.

"Son gestos soberanos del Parlamento. El Parlamento no es una mesa de partes del Gobierno, los parlamentarios no son secretarios del presidente de la República, no somos sus ministros que reciben órdenes de él. El Gobierno está empeñado en una serie de cosas, pero no significa que está empeñado bien, puede equivocarse", señaló.