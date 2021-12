Fuerza Popular no asistirá a reunión con el presidente. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El excongresista Miguel Torres, jefe del gabinete de asesores de la bancada de Fuerza Popular, señaló que su partido y su lideresa, Keiko Fujimori, se reunirían con el presidente Pedro Castillo, como parte del diálogo con líderes de los partidos que tienen representación en el Congreso, si recibirían una invitación "sincera",

"Si nosotros viéramos que existe una sincera invitación de parte de Palacio de Gobierno, del presidente de la República, para atender las graves necesidades y problemas que afronta nuestro país, creo que Fuerza Popular, y estoy seguro que Keiko Fujimori, serían los primeros en asistir, como siempre se ha dicho que no tendríamos ningún problema", señaló.



Sin embargo, el exparlamentario señaló que "este no es el caso" y, por el contrario, advirtió un "juego político" de parte del presidente Pedro Castillo. En su opinión, para salir de la actual crisis política "se deben iniciar actos de transparencia directamente a la población".

En entrevista con RPP Noticias, Torres consideró que todo el gobierno del presidente Pedro Castillo se ha caracterizado "por no se transparente" y por no atender a los medios de comunicación. Al respecto, señaló que este es "uno de los peores errores que ha cometido" puesto que no le da respuesta directa a la población.

"Antes de llamar a los líderes, lo primero que se merece la población es una respuesta y los medios de comunicación le la han brindado la oportunidad y simplemente no ha sido atendida, entonces, si me dijeran que estamos ante una invitación sincera para atender los problemas del Perú, por supuesto que corresponde atenderla, pero si en realidad es un intento de lavar la cara, es un intento de desviar la atención, de poner paños fríos ante una moción de vacancia, creo que no debemos entrar en ese juego", indicó.

"Este ánimo de conversación, de tender puentes, se puede hacer con adversarios, no hay ningún problema, pero no se puede hacer frente a personas que no están siendo transparentes ni sinceras, eso es el tema. Se puede intentar (el diálogo) siempre que haya sinceridad y transparencia", agregó.

Líderes políticos se reunieron con Pedro Castillo

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió anoche en Palacio de Gobierno con algunos líderes de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, tal como había anunciado en días previos.

Al salir de Palacio de Gobierno, José Luna Gálvez señaló que han "venido a escuchar al presidente y ver si va a hacer las correcciones que tenga que hacer y defender la economía social de mercado, la democracia, y si hará los cambios que tenga que hacer para dar estabilidad el país".

Sobre la vacancia presidencia, refirió que "defienden la democracia" y que la convocatoria que se está haciendo en el Congreso "es para una interpelación, después de ahí si hay mayoria, se pasará a la vacancia, todo tiene un proceso y no hemos tratado en este momento ese tema".

En tanto, César Acuña señaló que si se llegan a los votos necesarios para admitir la moción, el presidente "tiene la obligación moral de irse al Congreso a explicar todos los hechos ocurridos los últimos días".

"Hoy más que nunca los peruanos están buscando que todo se aclare y le puse como ejemplo, si fuera presidente y no tengo nada que esconder, yo pediría que levanten mi inmunidad presidencial", agrgeó.

El representante del Partido Morado, Rodolfo Pérez, detalló que han hecho "ver al presidente los errores que está cometiendo, que es momento de corregirlos".

Asimismo, subrayó que su partido está en contra de la admisión de la moción de vacancia, pues "es un mecanismo constitucional que no procede en este caso en particular porque el presidente no está siendo investigado por el Congreso ni por el Ministerio Público".

Edwin de la Cruz refirió que el presidente Pedro Castillo "tiene que deslindar totalmente de actos de corrupción como es el caso de lo que ocurrió en Breña".

Por otro lado, dijo que Patricia Chirinos "presentó la moción de vacancia a título personal al margen del partido político Avanza País". Dijo que el lunes convocarán a toda la bancada para "coordinar con el partido y se haga propuestas serias y de consenso".

