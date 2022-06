Ministro del Interior se presentó ante la Comisión de Fiscalización | Fuente: Foto: Congreso

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, reconoció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el exministro de Transportes Juan Silva, sobre quien pesa una orden de detención preliminar, sí se ha fugado de las autoridades.

Durante su presentación ante este grupo parlamentario, el ministro detalló la labor que realizó su sector y la Policía para evitar la fuga del exministro. Al respecto, señaló que a través del sistema de videovigilancia no se pudo ubicar al ex titular del MTC.

"Esta videovigilancia termina con un informe de la Dircocor (Dirección Contra la Corrupción) de la Policía que señala el 3 de junio que en estos informes aparecen las fotos de todos los lugares donde se ha estado haciendo la videovigilancia y se le señala que en ningún momento de esos días el imputado no ha aparecido en estos puntos"

Además, aclaró que la Policía no podía hacer seguimiento al exministro Juan Silva, investigado por la Fiscalía como parte de una presunta red criminal al interior del MTC, porque no había una orden judicial al respecto.

"He escuchado a algunas personas salir en medios indicando que por qué la Policía no hizo el seguimiento. No podía hacer el seguimiento dado que no se enmarca dentro del pedido del procedimiento de videovigilancia. Si la Policía sigue a alguien sin una orden, está violando los derechos de esa persona y puede ocasionar problemas en el procedimiento que se le sigue", indicó.

#Ahora l Ante la Comisión de Fiscalización, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, explica las acciones adoptadas para lograr la ubicación y captura de los prófugos Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Juan Silva Villegas.



🎥 En vivo: https://t.co/MEiW4KQ6Ox pic.twitter.com/T4KiM9JtLK — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 10, 2022

Ministro del Interior ante el Congreso

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, acudió este viernes a la Comisión de Fiscalización del Congreso para informar sobre las acciones tomadas por su despacho para lograr la ubicación y captura del ex ministro de Transportes Juan Silva Villegas.

El congresista Héctor Ventura, presidente de ese grupo de trabajo, había adelantado que el titular del Mininter también deberá referirse a los casos de los prófugos Bruno Pacheco Castillo, exsecretario general de Palacio de Gobierno, y de Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario de la Nación.

"Evidentemente estamos ante una omisión de funciones porque el ministro tiene una responsabilidad política respecto al hoy prófugo Juan Silva", dijo Ventura Angel.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: