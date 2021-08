Congreso definió el cuadro de comisiones. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez atribuyó a una "impericia" de parte de la bancada de Perú Libre el no haber logrado una mayor presencia en la conformación de las comisiones parlamentarias, pese a que se trata del grupo parlamentario que tiene la mayoría de votos y, por lo tanto, una de las que debería tener mayor capacidad de negociación.

"Por lo general tienen derecho a más comisiones, entonces a lo mejor ahí ha jugado en contra los tiempos, la impericia para hacer esta suerte de negociaciones. Me da la impresión que también jugó en contra ese cambio de vocería porque eso también quita tiempo para las negociaciones, entonces no me parecería muy pertinente que por eso se plantee una censura porque lo que ha habido es producto de una negociación", opinó.

Vásquez también calificó de "extraño" que la visita que hizo el presidente Pedro Castillo a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, "se haya centrado" en pedirle que reconsidere la presidencia de la Comisión de Educación, actualmente en manos de Renovación Popular, debido a la presencia de varios maestros en la bancada oficialista.

En entrevista con RPP Noticias, Vásquez consideró que los problemas generados durante la instalación de las comisiones investigadoras del Parlamento se deben al poco tiempo que llevan en el cargo los nuevos legisladores. Pese a esto, dijo esperar que en los próximos días haya mayor claridad para que se atiendan temas "más importantes" para el país.

"Por ejemplo, en este momento estamos empezando una tercera ola en algunas provincias del país y creo que ese es un tema que amerita la mayor atención. Estamos en un problema de crisis alimentaria, la gente de las zonas pobres y extrema pobreza están denunciando que tienen que reducir su comida diaria porque no hay el apoyo suficiente", indicó.

La exparlamentaria, extitular de la Mesa Directiva, opinó que la población estaba esperando que en el primer Pleno del nuevo Congreso se aborden otros temas, como la llegada y distribución de las vacunas; sin embargo, lamentó que se haya preferido abordar otros temas relacionados con la situación política del país.

Perú Libre pide reconsiderar la distribución de comisiones

El jueves pasado, el vocero de la bancada oficialista Perú Libre, Waldemar Cerrón, pidió la reconsideración de la distribución de comisiones del Congreso. El acuerdo tomado en Junta de Portavoces y que debe ser oficializado durante el Pleno dejó a Perú Libre sin la presidencia de las comisiones más importantes como la de Presupuesto, Constitución o Educación.

“Ha habido Junta de Portavoces a escondidas donde ya se había tomado decisiones e iban a tener la mayoría obviamente”, dijo Cerrón en los exteriores del Parlamento.



Cerrón indicó que se pedirá la reconsideración al considerar que hubo una “repartija de las comisiones”.

“Se han juntado, han tenido una decisión y han dejado espacios en blanco para que Perú Libre tenga algunas comisiones. Que esto se investigue y con calma tengamos la posibilidad de una reconsideración”, señaló.



Pese a ser la primera bancada con más números de integrantes (37), Perú Libre no ha podido consolidar una mayoría en el Parlamento y solo tienen como aliados a Juntos por el Perú (5). Durante la búsqueda de la presidencia del Congreso, sumaron también a Somos Perú- Partido Morado. Sin embargo, los congresistas de esta última bancada criticaron la decisión del Ejecutivo en nombrar a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

