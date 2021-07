Mirtha Vásquez desmintió ascensos irregulares durante su gestión en el Congreso. | Fuente: RPP Noticias

La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, desmintió este jueves que se hayan realizado ascensos laborales y aumentos de sueldo a trabajadores del parlamento relacionados con su entorno.



"Respecto a esa situación que se presentó en estos últimos días de que se me acusaba de haber hecho una serie de ascensos ilegales, en realidad quiero desmentir tajantemente que haya sido así", indicó en entrevista con el programa Nada Está Dicho.



Mirtha Vásquez aclaró que los presidentes del Congreso de la República tienen la facultad, por acuerdo de Mesa N° 448 del 2001 y N° 396 del 2001, para decidir sobre el cambio de niveles remunerativos y promover en una escala mas a los trabajadores.



"Eso se hizo con ocho trabajadores que no son funcionarios de alto nivel, incluso ustedes la prensa puede verificar que no son de mi entorno. Queríamos reconocerlos proque ellos están realizando una labor desde hace mucho tiempo y no están dentro de la escala que les corresponde. Admito", dijo.



Sin embargo, Mirtha Vásquez afirmó que dejó sin efecto las resoluciones luego que el sindicato de trabajadores del parlamento indicó que no se debe promover ascensos de unas cuantas personas cuando se tiene 2 500 trabajadores donde pueden haber muchos casos de injusticia.

"No es que han cobrado como han dicho, se promovieron esta subida de nivel y en relación a eso es que los sueldos mejoraban, pero al dejar sin efecto eso ya no tendrá ningún tipo de consecuencias", explicó la presidenta del Congreso de la República.



"Incoherencia total"

Para Mirtha Vásquez estas acusaciones contra su persona son una suerte de vendetta, tras haber sufrido presiones y acoso político mientras ejercía su labor en el Congreso de la República.



Además, la legisladora relató que esta acusación surgió el día que la Comisión Permanente archivó la denuncia contra el expresidente Luis Galarreta que había nombrado a 17 personas que no cumplían con los requisitos. Debido a esto, consideró que hay una incoherencia en esta acusación debido a que ella solo promovió el ascenso de 8 personas que están relegadas en sus labores.



"Hay una incoherencia total de quienes denuncian, ellos son los que blindan por un lado a un expresidente que realmente sí al parecer habría cometido un exceso y en mi caso me están acusando de promover ascensos de ocho personas que son trabajadores del Congreso", lamentó.

NUESTROS PODCAST

"Entrevistas ADN": El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, indicó que reconocer la proclamación de Pedro Castillo no significa estar de acuerdo con los resultados. Además, sostuvo que Keiko Fujimori no es una mala perdedora.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.