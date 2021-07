Mirtha Vásquez, abogada y presidenta del Congreso. | Fuente: Andina

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, felicitó a Pedro Castillo, quien esta noche fue proclamado presidente electo de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un mes y medio después de la segunda vuelta electoral.



"Seamos respetuosos de la voluntad democrática del pueblo y avancemos en este bicentenario hacia la construcción de un país más justo, libre e igualitario", dijo por medio de su cuenta en la red social Twitter.



Poco antes, el jefe de Estado, Francisco Sagasti, indicó que, en este momento, queda que todos los peruanos acepten "el veredicto de la ciudadanía en urnas". En entrevista en ATV Noticias, manifestó que su gobierno ha sido escrupuloso en mantener la neutralidad electoral sin favorecer a uno u otro candidato.



PIDE UNIDAD

Desde su local partidario de Paseo Colón, en el Cercado de Lima, Pedro Castillo hizo un llamado a la unidad y anunció un gobierno para todos los peruanos y "todas las sangres".



"Vamos a trabajar y sacar juntos a esta patria. Y vamos a rechazar cualquier cosa que vaya en contra de la democracia", manifestó.



Además, pidió a la excandidata Keiko Fujimori a no poner más barreras y la invitó a trabajar por la patria. "No pongamos más obstáculos para salir adelante. No más trabas. Bienvenidos a este espacio para ser un gobierno de todos los peruanos, de todas las sangres, sin discriminación alguna", exhortó Pedro Castillo.

