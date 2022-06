Hernando Guerra García | Fuente: Congreso

El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García justificó que haya participado en una sesión parlamentaria desde una playa en el norte del país. Afirmó que estaba de viaje con su familia; sin embargo, no solicitó licencia.

El parlamentario insistió en que programó su viaje, pensando en que no iban a sesionar las comisiones, sin embargo, no pidió licencia.

“Tenía separado desde hace buen tiempo el viaje, con mi familia, y separado para descansar como uno lo puede hacer y pidiendo licencia para ello. Lo que ha sucedido es que, según los cálculos que había hecho, ya no iban a haber comisiones ni pleno, programé esto. Lamentablemente, he tenido que trabajar estos días”, dijo.

“He debido de trabajar en estos días, días que quería tener separado”, añadió.

Guerra García dijo que hizo trabajo remoto desde las 8 de la mañana, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta las 12:40 de la tarde. “Nunca me fui de vacaciones, he buscado salir. Cuando me ponen estos temas, tendré que pedir licencia y tendré que trabajar. Voy a pedir licencia y voy a trabajar. Igual que sucedió otros días. No [solicité licencia], porque no había planeado que podíamos tener esta interrupción”, refirió.

El parlamentario de Fuerza Popular, representante por Lima Metropolitana, que lleva menos de un año en el Congreso dijo que “me han puesto un trabajo, en el momento en que yo quería descansar”.

Decisión en SAC

Sobre el rechazo a la reconsideración en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, respecto al informe del congresista Alejandro Cavero, el congresista dijo “lo que hace el Congreso es decir que no encuentra relación directa”.

Sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que penaliza la difusión de información fiscal, el parlamentario considera que “afecta la libertad de prensa”.

