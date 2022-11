Hernando Guerra García señaló que, de ser necesario, se irían los congresistas para sacar a Pedro Castillo | Fuente: Congreso

El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García señaló que sus colegas deben dejar sus curules si sirve para que el presidente Pedro Castillo renuncie a su cargo. El hecho ocurrió durante la Comisión de Constitución, en donde se debate el proyecto de ley de adelanto de elecciones.

"Nosotros no hemos votado por darle el sí a los gabinetes de este Gobierno, porque qué bonito es votar por el sí al Gabinete para decir '¡Ay! Nos vamos todos'. Nosotros hemos sido firmes en nuestros votos. No hemos tenido ningún doblez, y si para que se vaya el señor Castillo tenemos que dejar nuestros curules, los dejaremos, y no tenemos ningún problema en decirlo", señaló el presidente de dicha comisión durante la sesión.

En esa línea, expresó que los problemas se van a agudizar si Pedro Castillo continúa como presidente e invitó a sus colegas a votar por la vacancia presidencial.

"(...) Señalo claramente aquí que hay otra forma más rápida y efectiva y que hay que hacerlo con valentía: eso se llama firma la vacancia y votar por la vacancia, para que este señor —que hoy día quiere amenazar al Congreso— se vaya de una vez", exclamó el congresista.



Critica a colegas por no apoyar vacancia

En otro momento, el parlamentario de Fuerza Popular criticó que algunos colegas suyos de otras bancadas pongan en la misma balanza los cuestionamientos al Congreso con la "acutación inmoral" del Ejecutivo. Sostuvo que dicho argumento es solo un pretexto para que no tomen una decisión sobre la situación política.

"No somos el Ejecutivo, no hemos tenido manejo de dinero, manejo de fondos, no hemos hecho contratos, no hemos llevado a nadie a Sarratea, y si eso le preocupa a alguien como para ir por la vacancia, pues no lo entiendo", declaró en la Comisión de Constitución.

"El único bastión que le queda a este país, es el bastión del Congreso, al que todos los días se los mina desde aquí, desde los mismos congresistas. No tenemos igual responsabilidad, pero si es necesario que nos vayamos, nos vamos. Pero espero que el 28 de julio del próximo año, nuestra república exista", continuó durante su intervención Guerra García.

El dictamen —que se debate en la Comisión de Constitución— plantea el adelanto de elecciones generales tras el recorte del gobierno de Pedro Castillo y de los parlamentarios en julio del 2023. También tiene en agenda la propuesta que regula el proceso de suspensión del mandato presidencial.

En el caso del eventual adelanto de elecciones, de acuerdo a la propuesta legislativa y como se trata de una reforma a la Carta Magna, de aprobarse y llegar al pleno requeriría votación calificada (87 votos) en dos legislaturas o 66 votos y ratificada en referéndum.

A cuarto intermedio

La Comisión de Constitución decidió mandar a cuarto intermedio y cuestión previa el debate el dictamen del proyecto de ley de adelanto de elecciones que presentó Susel Paredes (Integridad y Desarrollo).

Al respecto, Guerra García señaló que se necesita mayor información y opiniones ya que es un proyecto merecer ser escuchado por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En esa línea, sostuvo que espera una mayor participación de sus colegas congresistas "porque algunos vienen para el show y estoy solo con los invitados".

En esa marco sostuvo que la postergación se da también porque hay otros proyectos de ley que tratarse y que no aprobará ningún dictamen "al caballazo" pese a la insistencia de algunos parlamentarios. Reiteró que el Congreso es el último bastión de la democracia y que el Ejecutivo "se encamina" al cierre del Parlamento.