Tras recibir sus credenciales, Nelcy Heidinger se comprometió a trabajar por la región Pasco. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, entregó las credenciales como congresista a Nelcy Heidinger Ballesteros, tras la vacancia e inhabilitación de Freddy Díaz, exparlamentario acusado e investigado por supuestamente haber abusado de una de sus trabajadoras de su despacho congresal en julio de 2022.

En sus redes sociales, el JNE informó que Heidinger Ballesteros, quien completará el periodo 2021-2026 para el que fue elegido Díaz, representará al distrito electoral de Pasco ante el Parlamento.

“El Presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, entregó hoy las credenciales como congresista de la República a Nelcy Heindinger Ballesteros, representante del distrito electoral de Pasco, y para completar el periodo 2021-2026, ante la vacancia e inhabilitación del Sr. Freddy Díaz”, se lee en el tuit.

En sus redes sociales, Nelcy Heidinger afirmó que asumirá el cargo con “la firmeza que me caracteriza” y se comprometió a trabajar por la región de Cerro de Pasco.

Según la información del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la congresista es militante de Alianza para el Progreso (APP) desde mediados de 2018.

¿Qué dijo Nelcy Heidinger antes de recibir las credenciales como congresista?

El pasado 13 de enero, y tres días antes de recibir las credenciales como congresista, Nelcy Heidinger dijo en RPP Noticias que no se sentía en condiciones de festejar su ingreso al Parlamento, puesto que detrás se encuentra el “dolor” de la presunta víctima de Díaz Monago, quien afronta un pedido de prisión preventiva por un plazo de nueve meses.

“Estoy entrando al Congreso y no tengo por qué festejar este cargo, porque detrás de mi hay un dolor de una mujer que ha sido vulnerada. Y yo no puedo festejar, llegar al Congreso y decir, como si fuera elecciones: “¡Llegué al Congreso!”. No puedo. Yo llego con dolor porque hay una persona que ha sufrido”, declaró en RPP Noticias.

“Entro como accesitaria de Freddy Díaz tras las circunstancias que todos sabemos que no son nada gratas. Asumo el cargo con mucha responsabilidad y esfuerzo para poder trabajar por mi región el tiempo que quede”, agregó.

Así, Heidinger anunció que ella y su equipo trabajarán para presentar iniciativas legislativas que ayuden a brindar una mejor atención a las víctimas de violación sexual al interior del país.

“Se está luchando por justicia y el equipo de trabajo que voy a formar vamos a trabajar para que en estos pueblos, que están lejanos como pueblo, tengan más acceso las personas violentadas, porque es complicado ir a una comisaría. Tiene que haber un ente más suave, donde [las víctimas] sientan más confianza”, precisó.