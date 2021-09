El congresista Ernesto Bustamante consideró importante preguntar al canciller Óscar Maútura las circunstancias de la reunión entre el presidente Pedro Castillo y Nicolás Maduro. | Fuente: Andina/AFP

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República citó al canciller Óscar Maúrtua el martes 28 de septiembre para que explique la reunión, que no estaba en agenda, que mantuvo el presidente Pedro Castillo y el dictador venezolano Nicolás Maduro en México.



Así lo precisó al programa Las 5 de las 7, el parlamentario Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tras recibir una respuesta confirmatoria de Cancillería.



"Es correcto, ya se envió de manera formal la invitación. Lo que se ha hecho es coordinar con Cancillería y hemos recibido la respuesta confirmatoria de Cancillería. El día lunes sucede que han programado un Consejo de Ministros extraordinario y esto ocurre desde las 8:00 a. m. hasta una hora indefinida, y para no incomodar al señor canciller, hemos coordinado que su presencia será el martes a las 3 p. m.", dijo.

"El problema es el régimen venezolano"

Ernesto Bustamante indicó que se preguntará al canciller Óscar Maúrtua las circunstancia de la "reunión cuasisecreta" entre el presidente Pedro Castillo y el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, en territorio extranjero. Además, se le consultará sobre el intercambio de opiniones entre el vicecanciller Luis Enrique Chávez y el premier Guido Bellido.



"Es importante conocer los términos de la reunión. Ahora, Venezuela es un país hermano, es un país amigo, no tenemos pleito con Venezuela, el problema es el régimen venezolano, que ha logrado que haya una diáspora de venezolanos que llegan a los 3 millones, de los cuales un millón están en el Perú. Nosotros no podemos tener una relación diplomática con el régimen del señor Maduro, eso no es posible, porque sino estaríamos realmente insultando a ese más de un millón de venezolanos que están hoy viviendo en el Perú", dijo.



En relación con la propuesta de Nicolás Maduro para un plan de retorno de migrantes venezolanos en Perú, Ernesto Bustamante consideró que no es viable este planteamiento de esta naturaleza.



"Los venezolanos que están en el Perú lo están de manera libre, ellos han decidido venir al Perú, quedarse en el Perú, el Perú los ha acogido, les ha dado permiso de trabajo. No es posible que un dictador venga a decir que 'yo voy a mandar un avión para recoger 40 000, 80 000 o una persona', eso es una decisión personal", expresó.

Congresista @ErnesBustamante confirma en @RPPNoticias que el canciller Oscar Maurtua se presentará el martes 28 de setiembre ante la comisión de RREE https://t.co/Mp8sBssKGp — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) September 23, 2021

