Vicecanciller afirma que Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela | Fuente: RPP Noticias

El vicecanciller Luis Enrique Chávez indicó que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela, tras ser consultado sobre si el Gobierno reconoce a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente venezolano. Esto luego de que el presidente Pedro Castillo señalara en la Cumbre CELAC que el Perú tendrá relaciones con todos los países "sin discriminación".

"El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas", señaló durante una actividad oficial.

Ante la consulta de si, específicamente, el Perú no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Juan Guaidó como presidentes, el vicecanciller insistió en su respuesta. "Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela", señaló.

Al ser consultado sobre la permanencia del Perú en el Grupo de Lima, el vicecanciller dijo que ningún país ha considerado un nuevo pronunciamiento a través de este mecanismo desde el 5 de enero y que en estos momentos el medio que reconocen para afrontar la crisis venezolana es el diálogo entre la oposición de este país y el gobierno de Nicolás Maduro que se realiza a través de la facilitación de Noruega.

"El Grupo de Lima es un mecanismo, no es un organismo internacional, y por tanto los mecanismos funcionan cuando es necesario que funcionen. El Grupo de Lima no ha emitido ningún pronunciamiento desde el 5 de enero de este año, ni siquiera eso pertenece a la actual gestión", indicó.

"No nos parece que sea necesario seguir discutiendo sobre esa cuestión porque nadie ha considerado necesario que el Grupo de Lima tenga una manifestación concreta más allá del 5 de enero", agregó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: