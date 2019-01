La congresista Paloma Noceda estuvo en el programa 'Nada está Dicho' de RPP. | Fuente: RPP

La congresista Paloma Noceda (Ex Fuerza Popular) dijo estar "francamente preocupada" sobre la posibilidad de un informe adverso de parte de la Comisión de Ética del Congreso a su denuncia por tocamientos indebidos contra el congresista de la bancada fujimorista Luis López Vilela.

En el programa Nada está Dicho de RPP indicó que en la sesión del último lunes de ese grupo de trabajo, en la que se evaluó su caso, López Vilela cambió su versión sobre los hechos sin que ningún miembro de la comisión reaccionara al respecto.

Indicó que percibió una actitud indiferente en los miembros de la comisión presidida por la congresista de Peruanos por el Kambio, Janet Sánchez, ante los nuevos argumentos de López Vilela.

"Eso es lo que he percibido ayer, amiguismo de este congresista con otros, no solo de Fuerza Popular y mucha tranquilidad de su parte [...] Algo no me huele bien y espero equivocarme y ver otra cosa en el informe de la comisión", dijo.

Noceda recordó que el 2 de enero, López Vilela "confesó" ante la comisión de Ética que, aunque sin mala intención, sí la había tocado. Un hecho inicialmente negado por el parlamentario, luego de que su excolega de bancada lo identificará como la persona que le hizo "un masaje asqueroso" en una reunión de congresistas y que ella denunció en la sesión plenaria del pasado 8 de diciembre.

No obstante, en la sesión de ayer lunes, López Vilela, quien se presentó junto a su abogado, volvió a rechazar la denuncia y afirmó que no existen pruebas en su contra. Incluso dijo que no descartaba motivaciones políticas detrás de la acusación de Noceda. Además, deslizó que gente cercana a la congresista estaría ofreciendo hasta 50 mil dólares a otras personas para que declaren contra él.

Sobre esta última afirmación Noceda dijo que "ni siquiera" está pagando un abogado "y tampoco invertiría un sol en ese señor".

La parlamentaria indicó que, aunque al principio "tenía alguna esperanza de que no hubieran colores políticos", por lo observado en la sesión del lunes ya no tiene expectativas favorables con el informe que la comisión de Ética planea entregar al término de los próximos 10 días.

"Ya con lo que había confesado el congresista López Vilela en la comisión previa, ya con eso qué más puedes pedir [...] la comisión de Ética, considero yo, ya tenía la información para dar su informe y dar la sanción", señaló.

"Mi caso va servir para ver si la comisión de Ética sirve en el Congreso o no", manifestó Noceda.