El Partido Morado mantendrá las elecciones internas para elegir a sus candidatos de cara al proceso electoral que se realizará el próximo año, aunque no podrán realizar las elecciones primarias abiertas dentro de la agrupación como prevención para evitar el contagio de la COVID-19.

Así lo confirmó el legislador y vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, quien sostuvo que las elecciones internas continuarán con el apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Sí se pueden hacer las elecciones internas, lo que no se pueden hacer son las abiertas, simultáneas y obligatorias. Creo que eso está bien porque no se puede llamar a toda la ciudadanía a votar por un candidato que no conoce, pero con esto se está reforzando la idea de las elecciones primarias internas”, dijo a la agencia Andina.

Respecto de la aglomeración que podría generar un proceso de elección, el legislador indicó que este se realizará con las garantías del caso a fin de evitar concentraciones de personas y que no sería en un solo día, sino en dos o tres para recibir a pocos grupos.

Sagasti también sostuvo que el Partido Morado considera como modificaciones importantes en la Ley Electoral, la paridad y alternancia para las listas al Legislativo, además de la eliminación del voto preferencial y también el voto de los peruanos en el extranjero y la creación a su distrito electoral.

En esa línea, sostuvo que han presentado tres proyectos de ley y que mañana Junta de Portavoces se reunirá para tratar esas modificaciones. Dijo también que en la reunión se fijará la fecha para el pleno virtual.

