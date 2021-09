Guido Bellido fue reconocido en evento sin prensa | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, criticó la distinción que recibió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por “su trabajo a favor de la mujer peruana”, realizado por el Foro de Mujeres del Mercosur.



"Sinceramente al principio me reí porque pensé que era una broma y después ya fui viendo que en verdad era cierto esta noticia. Yo creo que la PCM está cavando su propio hueco, está tirando su prestigio por la borda. A mí me podrá dar risa lo que hace este señor, que me parece una ridiculez su estrategia, pero a la inmensa mayoría ya no le da gracia", indicó.

"Nadie puede proclamarse defensor de los derechos de las mujeres cuando tiene un prontuario de maltrato a las mujeres, más allá de lo que haya pasado a mí. Estoy segura que ni su propio Gabinete lo quiere ni lo respeta. La actitud del señor Bellido lo pinta de por sí, por eso cientos de mujeres de diversos espacios han firmado un comunicado y están sentenciado el futuro de Bellido", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, la legisladora de Avanza País consideró que el presidente del Consejo de Ministros estaría realizando una estrategia tras la denuncia que ella hizo por una presunta agresión verbal. Asimismo, adelantó que un grupo de parlamentarias está presentando una denuncia ante la Comisión de Ética por este caso.

El cuestionado reconocimiento a Guido Bellido

El viernes pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, fue "reconocido" por su "constante trabajo a favor de las mujeres peruanas". Las personas invitadas llegaron hasta los exteriores de la PCM en donde aguardaron para hacer su ingreso alrededor de las 9 de la mañana.

Con bastante hermetismo por parte de la PCM, RPP Noticias consultó si es que se podría ingresar a este evento. Sin embargo, la respuesta fue que al no figurar en la lista de medios autorizados, no podrían entrar.

Roger Chipana Yupanqui, uno de los invitados al evento, indicó que el evento se realizó luego de que el premier se reuniese la semana pasada con alcaldesas del país.

"Se realizará un reconomiento a Guido Bellido por la labor que realiza a favor de las mujeres y las poblaciones vulnerables. Hace una semana, el premier tuvo una reunión con las alcaldesas de distintas regiones en donde hizo su compromiso de apoyarlas en su gestión", dijo.

A través de la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, se informó que el PCM se "reunió con parte del Foro de Mujeres del Mercosur, quienes mencionaron su compromiso para trabajar para todas y todos los peruanos sin ningún tipo de discriminación".

