Patricia Chirinos, congresista de Avanza País | Fuente: RPP

La congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, consideró que un nuevo cambio de Gabinete Ministerial no será positivo para el país. Esto sobre un eventual reemplazo de todos los ministros tras la reunión del Acuerdo Nacional.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Patricia Chirinos señaló que "el verdadero cambio" sería la renuncia de Pedro Castillo a la Presidencia de la República y que esta decisión "daría esperanza para todos los peruanos".

"Ya he sentado mi posición, no creo que ningún cambio de Gabinete vaya a significar un cambio positivo para el país. Esta sería la quinta vez. Hemos visto que cada elección del presidente es para peor. Es un Gabinete conformados por gente que no representan todos los sectores del país y que no es idónea", dijo.

Para Patricia Chirinos, Dina Boluarte está "más preparada" y tiene "más criterio" para asumir el Gobierno y elegir un "Gabinete de ancha base" en una eventual renuncia del mandatario Pedro Castillo.

"No va a significar como una hada madrina que van a cambiar las cosas de un día para el otro, pero por lo menos, y no es que esté del lado de la señora Dina Boluarte, sería un mecanismo constitucional que ella continúe con esta gestión y este mandato", afirmó.

Interpelación a ministra de Trabajo



Por otro lado, Patricia Chirinos aseguró que se encuentra en pleno proceso de recolección de firmas para presentar una moción de interpelación contra la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, debido a la huelga de controladores aéreos durante el Jueves Santo.



"En mi bancada han firmado casi todos los congresistas. Nos falta la firma del vocero, pero, como está demorándose un poco este tema, estamos también recolectando firmas de las diferentes bancadas, imagino que para mañana en la tarde ya se podría presentar", aclaró.

En relación con una candidatura de Alex Kouri al Gobierno Regional de Callao, Patricia Chirinos sostuvo que ve "complicadísimo una postulación" del exalcalde del Callao, ya que aún le falta pagar reparación civil de aproximadamente 28 000 soles tras salir del penal.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Conversamos con el doctor Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular y explicó que las variantes X, son producto de un proceso que sabíamos que ocurría con el coronavirus y que eso se llama recombinación. Detalló que cuando una persona es infectada por dos variantes distintas al mismo tiempo, existe la posibilidad que, dentro de esa persona, los genomas de los virus intercambien partes y se genere un nuevo virus, se llaman híbridos o recombinantes. Además conocimos la importancia de las cirugías con el doctor Alfredo Broggi, director médico del instituto nacional de salud del niño de San Borja.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.