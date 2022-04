Congresista Chirinos le respondió a Vladimir Cerrón | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, respondió al líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que indicara que tienen un 'plan B' en caso el Parlamento no acepte el proyecto de ley para realizar una consulta popular a fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre el cambio de la Constitución Política del Perú.

"(Decirle) a Pedro Castillo que nosotros tenemos un 'plan C', así es que se vaya a la 'canastilla', que es donde lo queremos mandar todos los peruanos. El Congreso se va a defender, vamos a defender nuestra Constitución, porque nosotros sí vamos a actuar de manera democrática, y tenemos 'plan C', 'plan D', en defensa de la Constitución", señaló.

"Que nos saquen todos los planes que tengan, hasta el 'plan X', porque ninguno va a pasar, y no le tenemos miedo a ese señor Cerrón, que además de todas las denuncias que tiene y sentencias, no sé sinceramente cómo lo pueden invitar a hablar a los medios de comunicación, además de que no tiene un solo puesto ganado", agregó.

La integrante de Avanza País evitó completar una frase en contra del presidente Pedro Castillo; sin embargo, cabe recordar que, meses atrás, la Comisión de Ética aprobó amonestarla por insultar al jefe de Estado. La parlamentaria también pidió al fiscal de la Nación que investigue al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, por supuestos beneficios a sus familiares en contratos.

Prohibición de eventos sobre nueva Constitución

Esta mañana, la bancada de Perú Libre anunció que presentará una acusación constitucional contra los miembros de la Mesa Directiva del Congreso, luego de que la Junta de Portavoces prohibiera los eventos relativos a un cambio de la Constitución en las salas del Parlamento.

Así lo anunció el legislador Alex Flores, quien aseveró que esta medida evitó que el miércoles se lleve a cabo el foro 'Hacia una Asamblea Constituyente', en el cual iba a participar el secretario general del partido, Vladimir Cerrón.

Por su parte, el congresista Guido Bellido opinó que "al sacar un comunicado de este tipo, no nos censuran a nosotros, censuran a millones de peruanos que quieren una nueva Constitución y quieren discutir su contenido".

"Es peor que una dictadura", dijo y calificó de "lamentable" el accionar de la titular del Legislativo, María del Carmen Alva. "Pedimos corregirlo, el Congreso no es una propiedad, un feudo", agregó.

