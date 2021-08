Patricia Chirinos manifestó que esta agresión verbal se la comentó al presidente Pedro Castillo cuando visitó hace unas semanas a la Mesa Directiva del Congreso y él le expresó sus disculpas. | Fuente: Congreso

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, reveló este martes que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



"Sí pues me agredió", aseguró en un primer momento Patricia Chirinos en entrevista con el programa Ampliación de Noticias. La congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.



"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúndeme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.



Patricia Chirinos señaló que en el momento de la agresión verbal se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y "otros más por allí".



"Nadie dijo nada, yo fui la única que me defendí y por supuesto que sé hacerlo y muy bien", lamentó la legisladora.



"Lo disculpo a usted, pero a él no"

Patricia Chirinos aclaró que prefirió mantener en reserva la agresión verbal de Guido Bellido y sostuvo que se lo dijo directamente al premier por ser una "cuestión personal". Asimismo, pidió cerrar el incidente porque hay temas más importantes y no busca victimizarse.

"Además, sé que la congresista Norma Yarrow va a presentar una queja ante la comisión de Ética con firmas de otras mujeres parlamentarias también", dijo la congresista.



La parlamentaria manifestó que esta agresión verbal se la comentó al presidente Pedro Castillo cuando visitó hace unas semanas a la Mesa Directiva del Congreso y él le expresó sus disculpas.



"Me dijo me voy a encargar, me pidió disculpas y yo le dije lo disculpo a usted, pero a él no", precisó Patricia Chirinos.

Durante la presentación del gabinete de Guido Bellido en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, la legisladora Patricia Chirinos realizó una intervención en el hemiciclo acusando al premier de agresión a las mujeres.



"La mujer peruana no se merece a un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo falta que la violen. Respeto, señor Bellido, respeto es lo que el pueblo en las calles pide", dijo.

