Patricia Juárez, presidenta de la comisión de Constitución. | Fuente: Congreso

La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez, indicó que la ley observada por el Ejecutivo- que restringe el referéndum como mecanismo para realizar cambios en la Constitución- será debatida en insistencia. Manifestó que la norma “está haciendo una modificación casi redundante de la ley de participación ciudadana”.

La ley busca modificar la ley de participación ciudadana para precisar que toda reforma constitucional debe respetar el artículo 206 de la Constitución.

“El que se diga que ‘sacamos las firmas a través de los kits en la ONPE y nos vamos al JNE y el JNE lleva a cabo referéndum'. Esa interpretación del artículo 32 de la Constitución no es la adecuada. El artículo 32 se interpreta con el artículo 206. En vista que se ha generado esta información que no es veraz, se ha generado una expectativa que no corresponde”, dijo Juárez.

“Esta norma dice que no interpretes de manera inadecuada la Constitución sólo el artículo 32, tiene que hacerse una interpretación sistemática”, añadió.

Como se sabe, el congresista Guillermo Bermejo promueve la recolección de firmas para convocar una Asamblea Constituyente vía referéndum.

Según Juárez, esta iniciativa legislativa “es una tranquilidad para el ciudadano”. Manifestó que “genera certidumbre de que efectivamente la instauración en la forma cómo la plantea Perú Libre en donde señala que el presidente mediante el Decreto Supremo quienes son los que conforman una Asamblea Constituyente dándole un poder absoluto creo que no debe proceder. Las fuerzas políticas tienen una responsabilidad que ya han expresado en primera votación”.



