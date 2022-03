Pedro Castillo acudió con banda presidencial al Congreso como "gesto simbólico" ante la población, afirma exoficial mayor del Congreso

Presidente Pedro Castillo llega al Congreso de la República para responder ante la moción de vacancia. | Fuente: Andina

El exoficial Mayor del Congreso de la República, César Delgado Guembes, calificó este lunes de "gesto simbólico" el uso de la banda presidencial por parte del mandatario Pedro Castillo para responder a la moción de vacancia presentada por un sector del Parlamento.



En entrevista con RPP Noticias, César Delgado recordó que el uso de la banda presidencial no ocurrió anteriormente como cuando se presentó una moción de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski o con Martín Vizcarra.



"Nos encontramos ante una serie de señales que presenta la la Presidencia de la República, generando un símbolo ante la población. Estamos ante símbolos, gestos (...) Me estoy premuniendo de todas las armas que me da el poder presidencial que ostento para llevar a la comparsa de ministros a la sala de sesiones para que ellos me respalden", dijo.

Al respecto, César Delgado Guembes consideró que la presencia de ministros en el hemiciclo acompañando al presidente Pedro Castillo tendría como objetivo pedir el uso de la palabra y aclaró que no está permitido en el proceso ni en el reglamento del Congreso.

"Solamente pueden hablar los congresistas, una vez se retira el Presidente de la República. Qué sentido tendría que vayan esos ministros por más vinculados que estuviera a los temas a discutir. Ellos no pueden tomar el uso de la palabra. Es un proceso estrictamente parlamentario", explicó.

Además, César Delgado Guembes precisó que el presidente Pedro Castillo realiza una acto oficial donde él está expuesto en su conducta moral y en representación de los valores indicados por la Constitución Política defenderá el honor de la Presidencia de la República.

"Lo que tiene que hacer en lugar de llevar la banda presidencial es señalar cuáles son sus argumentos y cómo refuta los argumentos que tendrá quien le impute faltas de gravedad suficiente como para vacarlo", expresó.

"Espacio Vital": La tercera ola podría llegar a su fin, el 1 o 2 de abril, siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros que se deben seguir desde la semana 10 hasta la semana 13 (fin de marzo). Es decir deben ser cuatro semanas sostenidas de niveles bajos de casos, por debajo de los 5 mil, que es el nivel más bajo que se dio entre la segunda y tercera ola, y de hospitalizados, que se espera que sean menos de 800 casos, así lo afirmó el doctor César Munayco, investigador del centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades (CDC) del Minsa. El especialista aclaró que el fin de la tercera ola no significa que acabó la pandemia, por lo que recomendó que sigamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

