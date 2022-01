Reacciones a la entrevista del presidente Pedro Castillo | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El congresista Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, cuestionó la primera entrevista del presidente Pedro Castillo a un medio de comunicación -el semanario 'Hildebrandt en sus trece'- en la que señaló que hay personas dedicadas a crear inestabilidad y que en las acusaciones de hechos irregulares en su gestión ha habido un montaje.

"No sé si sorprendernos o lamentarnos de que estemos a la expectativa de las declaraciones del presidente de la República, que es la primera entrevista que da a un medio escrito. Es increíble que un presidente no abra las puertas a la prensa", señaló.

"Hemos encontrado las mismas generalidades de siempre: que soy un hombre del pueblo, etc. Creo que la entrevista no incide en temas que nos hubiese gustado escuchar, sobre la primera ministra, sobre la supuesta reforma agraria, sobre la economía del país, la seguridad, lo único que queda claro es que a (Vladimir) Cerrón lo han dejado de lado", añadió.

En la entrevista, Castillo, quien dijo no sentirse decepcionado consigo mismo, expresó que "a veces uno se equivoca y uno aprende de los errores", al ser consultado si designar a Guido Bellido o a Bruno Pacheco fue su peor error en el nombramiento de funcionarios.

Sobre la designación de Daniel Salaverry como presidente de Perúpetro, argumentó que "hay gente que puede aportar otros puntos de vista para el buen gobierno".

Además, sostuvo que la empresaria Karelim López no es su amiga. "No nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral", afirmó Castillo para luego asegurar que nunca la citó en la vivienda de Breña, que desconoce los motivos de la presencia de ella en el inmueble y que nunca se encontraron.

"Nunca la cité (a la vivienda en Breña), no sé por qué fue y nunca nos encontramos. Ha habido todo un montaje, un intento de quebrar este gobierno, pero los hechos van a demostrar lo contrario", agregó.

En otro momento de la entrevista, dijo no sentirse un subordinado de Vladimir Cerrón y que "nada en concreto" lo ata a él.



Por su parte, el legislador Enrique Wong (Podemos Perú), segundo vicepresidente del Congreso, pidió al presidente Pedro Castillo aclarar quiénes son las personas que -según él- buscan desestabilizar su Gobierno, en referencia a las declaraciones que brindó el jefe de Estado a un semanario local.

“Que dé nombres, pues. Nadie quiere perjudicarlo. Al contrario, queremos un Gobierno que sea un buen Gobierno, porque todos los peruanos estaríamos favorecidos. Nosotros no estamos en contra(...) El presidente debe entender que el Congreso no está en contra, nosotros no somos obstruccionistas. Lo que queremos es que se clarifique todo", indicó.

En tanto, Waldermar Cerrón, vocero de la bancada Perú Libre, afirmó que para él no fue un error la designación de Guido Bellido como premier del primer Consejo de Ministros de su gobierno.

"El partido político tiene una responsabilidad ideológica, doctrinaria de rectificar el camino del ideario, el presidente está para gobernar, para ser Estado con todos los peruanos y también con la propuesta que llevó al triunfo y el pueblo está para apoyar, es una trípode que siempre se ha dicho. No hay interferencias", comentó.

Correcciones en el equipo ministerial

En cuanto al Gabinete Ministerial, el mandatario expresó que todos los ministros están haciendo lo que se les encomendó y dijo esperar en los próximos días un informe sobre cada gestión. "Esperamos hacer correcciones después de ver resultados", reiteró.

Al ser consultado si no cree que necesite ministros más enérgicos en ambiente, en transportes, respondió "déjeme evaluarlo".

Castillo responsabilizó a la pandemia del incumplimiento de sus promesas. "Si no hubiésemos tenido la pandemia, quién sabe si por lo menos parte de lo prometido ya estaría encaminado, le digo también que lo que se ha ofrecido debe cumplirse, pero lo primero es ver sano a mi pueblo", argumentó.

Sostuvo que no fue su intención prometer en la campaña prohibir la importación de productos que se elaboran en Perú. "Creo que también se entendió mal", expresó el mandatario, quien dijo creer en la inversión privada.

Descarta el cierre del Congreso

El presidente también sostuvo que nunca pensó en la idea de disolver el Parlamento. "Quebrar el equilibro de poderes no soluciona nada, a pesar de que mucha gente, en mis viajes a provincias, me sigue pidiendo que cierre el Congreso", comentó.

Cuando se le pregunta si va a insistir con la Asamblea Constituyente, el referéndum y una nueva Constitución, respondió: "Nosotros daremos cuenta al pueblo de lo que se está haciendo", y no descartó que presente una demanda ante el Tribunal Constitucional si el Parlamento insiste en aprobar el proyecto sobre referéndum y cambios constitucionales.

Más adelante en la entrevista, Castillo dice: "lo que tendríamos que hacer es decirle a la gente que agotamos todas las vías para cambiar la Constitución. Si el Congreso quiere cerrarle las puertas a la voluntad de la gente, esa será su responsabilidad".

El jefe de Estado afirmó que cuando fue dirigente docente inicialmente no sabía que existía el Movadef y agregó que luego tuvo conocimiento de los intentos del grupo prosenderista de infiltrarse en la organización del Conare. "Ese fue el momento en que hicimos un deslinde absoluto con el Movadef", expresó.

El presidente no respondió si en Cuba o Nicaragua hay dictaduras, al argumentar que debe ser respetuoso de la política exterior y de la soberanía de los países. Ante la insistencia del periodista, Castillo responde: "No me estoy lavando las manos. No me gustaría que otro país se entrometa en la política del Perú".

