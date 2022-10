Kelly Portalatino dice que Lady Camones tendría "afinidad" con Patricia Benavides para dar prioridad a denuncia constitucional

En la víspera, Kelly Portalatino anunció que Perú Libre evalúa presentar una moción de censura contra Lady Camones para retirarla del cargo de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por dar prioridad a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. | Fuente: Congreso/Andina

La vocera de la bancada de Perú Libre, Kelly Portalatino, señaló este jueves que la presidenta de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, tendría afinidad con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al darle prioridad a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y no a otras denuncias que fueron presentadas con anterioridad.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Kelly Portalatino sostuvo que la fiscal Patricia Benavides no estaría tomando los "criterios correctos" de ordenamiento de prelación sobre ingresos de acusaciones constitucionales con la "misma naturaleza y mismo peso".



"La presidenta estaría ahora, aparentemente, tomando algunas actitudes probablemente de parcialidad porque no es nada nuevo que tenga una cierta afinidad con la Fiscal de la Nación, entonces para mí es muy sospechoso", dijo.

Tras calificar de preocupante la imputación al presidente Pedro Castillo como supuesto líder de una organización criminal, Kelly Portalatino aclaró que su bancada no está en contra de las pesquisas, pero cuestionó que no se ha cumplido con una correcta investigación.

"Utiliza el medio del Congreso"

Además, la parlamentaria sostuvo que, a su juicio, la Fiscalía de la Nación envía la denuncia constitución contra el Jefe del Estado al Congreso de la República porque a su juicio no encuentra "pruebas sustanciales" para continuar.



"Como no puede tener pruebas sustanciales la Fiscal de la Nación, le dejaría al Congreso porque para eso es... cómo no hay o no encuentra algunas causales dentro del artículo 117 utiliza el medio del Congreso", expresó.

En la víspera, Kelly Portalatino anunció que Perú Libre evalúa presentar una moción de censura contra Lady Camones para retirarla del cargo de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.



Asimismo, la vocera de Perú Libre afirmó que el Congreso de la República tendrá más rechazo en la población si se involucra en la investigación contra el presidente Pedro Castillo: "¿acaso el pueblo peruano quiere que los 130 congresistas sigan debatiendo este tema?, nosotros vamos a deslegitimarnos".

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El acné es una enfermedad de la piel que ocurre a nivel de la glándula sebácea y por algún motivo aumenta de tamaño y la salida sigue siendo la misma, se tapa y hay un aumento de cebo e inflamación que se presenta más en los jóvenes, así lo señaló la doctora Patricia Giglio, médica dermatóloga de la clínica Ricardo Palma. Precisó que hay un factor hereditario y de características severas, si los padres tuvieron acné, el hijo puede tenerlo con una severidad mayor. La doctora Giglio explicó que en la adolescencia puede tener una patología hormonal y puede tener mayor severidad, además el acné sí tiene relación con la dieta, los estudios indican que sí, sobre todo con las cargas glicémicas, carga de azúcar. Sobre el tratamiento dijo que en el acné leve se puede brindar tratamiento con cremas y en el acné moderado y severo con cremas y medicamentos por que requiere tratamiento médico.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.