Un grupo de congresistas de Perú Libre cercanos al presidente Pedro Castillo llegó esta mañana a Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. Entre estos, se pudo observar a los congresistas Edgar Tello, Lucinda Vásquez, Germán Tacuri, aunque se desconoce el motivo de esta reunión o los temas tratados.

Al ser consultado sobre la moción de vacancia presidencial, el congresista Edgar Tello indicó que la bancada oficialista todavía no se ha reunido para tratar este tema; no obstante, indicó que "por sentido común respetamos las reglas democráticas". En ese sentido, el parlamentario señaló que "la bancada va a hacer un rechazo contundente".

"Esta pretensión de vacancia es la expresión de los dictadores que tenemos en el Congreso de la República (…) Nuestra posición es de rechazo contundente al intento dictatorial, golpista, y de respaldo al presidente de la República", indicó.

Otro legislador oficialista que llegó a Palacio de Gobierno fue Wilson Quispe, integrante de la facción más cercana a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, que todavía no ha definido una posición sobre la vacancia presidencial. El parlamentario indicó que no se reuniría con Pedro Castillo y con sus colegas debido a que no había sido invitado a este encuentro.

Quien también apareció esta mañana en la entrada de la casa de gobierno fue el ahora exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, luego de dos días de haber sido aceptada su renuncia. El exfuncionario llegó a bordo de una camioneta e incluso saludó al personal de prensa que se encontraba en los exteriores de este recinto.

División en la bancada oficialista

Luego de que desde el Congreso se alcanzaran las firmas para la presentación de una moción de vacancia presidencial, representantes de la bancada de Perú Libre realizaron un pronunciamiento para rechazar la presentación de esta solicitud.

"Rechazar categóricamente cualquier voz, cualquier versión de querer hablar y mencionar el tema de la vacancia. Los peruanos no estamos hoy para ello, y hay que saludar también la posición de otras bancadas, que creen y tienen claro el objetivo por el cual estamos aquí las autoridades y el pueblo: necesitamos construir un país nuevo, donde se dé mayor atención a las necesidades de los olvidados", señaló el congresista Paul Gutiérrez.

"Una vez más nuestro respaldo al presidente Pedro Castillo y el compromiso de trabajo desde el Legislativo, en coordinación con el Ejecutivo y con todos quienes están dispuestos a contribuir y a trabajar, a pesar de las dificultades, por construir una Patria con mayores oportunidades", agregó.

Sin embargo, más temprano, el congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada oficialista Perú Libre, anunció que este grupo parlamentario todavía evalúa apoyar la moción de vacancia presidencial que impulsó la legisladora Patricia Chirinos por una presunta incapacidad moral permanente de parte del presidente Pedro Castillo.

"La bancada está siempre evaluando, siempre analizando y debatiendo, y en su momento, como siempre, saldremos en unidad a decir cuál es nuestra posición respecto a ello. Hace unos meses, la realidad cambia constantemente y no hay ningún problema. La realidad cambia constantemente", respondió sobre la postura del oficialismo.

Al respecto, el también legislador oficialista Germán Tacuri indicó que "lo que se manifiesta de cualquier lugar sobre el tema de vacancia, simplemente rechazamos". "Rechazamos todo tipo de nominaciones en función a la vacancia, le damos el total respaldo incondicional al señor presidente, Pedro Castillo, y saludamos a las demás bancadas que han fijado posición en aras de la gobernabilidad", agregó.

