Pedro Castillo: su abogado presentó escrito para que exmandatario declare de forma presencial ante comisiones

El exmandatario afronta 18 meses de prisión preventiva tras el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. | Fuente: Andina

Eduardo Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo, señaló este miércoles que su defendido busca declarar de forma presencial ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para dar sus descargos en el marco de la investigación que realiza este grupo de trabajo por el caso Anguía.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP Noticias, el letrado manifestó que ha presentado un escrito ante la comisión que preside el parlamentario Héctor Ventura a fin de que los integrantes del grupo de trabajo puedan acercarse a recoger la declaración del exmandatario o en todo caso que se le permita dejar la Diroes para cumplir con esto.

“He presentado (un escrito) ante el Congreso donde pedimos que se haga una declaración en forma presencial, ya sea que la comisión vaya al penal o si lo autorizan que el presidente salga a declarar porque las autoridades del INPE tengan a bien realizar la diligencia”, señaló el abogado del expresidente.

Asimismo, añadió que la comisión ya ha accedido a una situación similar cuando recogió la declaración del investigado empresario Zamir Villaverde. Entonces, un grupo de legisladores acudió al penal donde estaba internado el investigado para interrogarlo.

Ausencia en Comisión de Fiscalización

El expresidente Pedro Castillo no se presentó de forma virtual a declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, donde debía declarar en el marco de las investigaciones por el caso Anguía. Cuando inició la sesión el presidente de la comisión le cedió el pase para que se conecte; sin embargo, no hubo respuesta.

"No se ha apersonado. No ha llegado. Él ha manifestado que no va a participar. Se le ha conminado y ha indicado que no va a participar", indicó Hugo Chang, administrador del Penal de Barbadillo, quien atendió la conexión.

Al respecto, Héctor Ventura indicó en Todo se sabe de RPP Noticias que Pedro Castillo obstruyó por segunda ocasión el avance de la investigación que realiza la Comisión de Fiscalización.

“Es el común denominador a la actitud poco transparente de lo que ha sido la gestión de Pedro Castillo. En reiteradas oportunidades en el caso Sarratea hemos citado a Castillo, quien mentía al país en que iba a acudir. Solicitó la programación de la citación para recibirnos en Palacio de Gobierno y salir huyendo en las declaraciones a la fiscalía de la Nación”, dijo.

“Por segunda vez ha obstruido el desarrollo de la Comisión de Fiscalización. Es el común denominador de la conducta ilegal, poca transparente de Pedro Castillo, siendo notificado de acuerdo al artículo 97 de nuestra Constitución. Tiene esa obligación legal para declarar por esos ilícitos”, añadió.