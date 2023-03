Audiencia de pedido de prisión preventiva se realizará el viernes 3 de marzo

El abogado Benji Espinoza, exdefensor legal del expresidente Pedro Castillo, cuestionó que la Fiscalía haya solicitado una nueva prisión preventiva contra el exmandatario por otra investigación. Además, recordó que esta solicitud no significa una acusación, sino que tendría como objetivo que el ex jefe de Estado no fugue del país o no perturbe a la investigación.

En entrevista con RPP Noticias, el exabogado de Pedro Castillo recordó que el exmandatario ya cuenta con una prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. Por esta razón, cuestionó la necesidad de una segunda prisión preventiva considerando que el exmandatario se encuentra recluido actualmente en el penal de Barbadillo como parte de otra investigación.

"¿Cómo vas a justificar la necesidad de privar la libertad de una persona que tiene la libertad ya privada? Lo único que se podría discutir es el tema del plazo porque en el caso de rebelión el plazo es de 18 meses y en este segundo caso de organización criminal y otros delitos se está pidiendo el doble, 36 meses, que es el máximo plazo", indicó.

Por esta razón, el letrado consideró que la actual defensa de Pedro Castillo debería centrar la discusión en la "necesidad" de una nueva prisión preventiva, considerado que el expresidente ya se encuentra cumpliendo este mandado, aunque por otro caso. Agregó que en el caso de las prisiones preventivas no existe una acumulación como sí ocurre con las sentencias.

En otro momento, el abogado explicó que, desde hace algunos años, se creó una ley especial que modificaba el plazo de las prisiones preventivas dentro de las investigaciones preparatorias, de 9 meses como plazo máximo, hasta 36 meses por crimen organizado, e incluso ésta se podría extender por 12 meses más.

"Cuatro años como máximo dice la ley, pero ya el plazo de 36 meses, 3 años, solo para poder llevar a cabo un proceso, es excesivo. Ahora, la práctica es que algunos jueces no hacen mucho control del plazo, entonces, al declarar fundada la prisión, automáticamente (aceptan el plazo) sin justificar", apuntó.

Finalmente, Benji Espinoza estimó que, en caso se encuentre responsabilidad de Pedro Castillo en los tres delitos que se le imputan -organización criminal, tráfico de influencias y colusión- podría recibir una sentencia sumatoria de 35 años de cárcel luego de un juicio oral en el que se determine su responsabilidad.



Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva

Más temprano, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 36 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

El requerimiento del Ministerio Público responde a la investigación que se le sigue al exmandatario Castillo y los exministros Silva y Alvarado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Ello, luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizara las pesquisas en contra de los exfuncionarios.

Cabe recordar que Castillo Terrones se encuentra actualmente cumpliendo 18 meses de prisión preventiva impuesto por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión. Mientras tanto, Silva Villegas está en condición de prófugo de la justicia desde el año pasado.

Momentos después se conoció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes 3 marzo a las 9:30 horas la audiencia en donde se verá el requerimiento de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.



