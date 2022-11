La parlamentaria impulsa proyecto para adelanto de elecciones | Fuente: Congreso

Susel Paredes, congresista por el partido Morado, anunció este viernes que no apoyará la denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo, aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ella fue una de los que votó en contra cuando se puso a votación en dicho grupo de trabajo.

“Está mal hecha en el fondo. No hay traición a la patria. Está mal hecha. En mi opinión jurídica es que no ha habido traición a la patria. Yo soy abogada y tengo que honrar mi profesión, no puedo votar por tonterías. Yo he votado a favor de la acusación contra Juan Carrasco Millones porque jurídicamente considero que tiene sustento”, señaló la parlamentaria en declaraciones a la prensa.

Susel Paredes aseguró que no firmará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, aunque aclaró que sí puede votar a favor cuando se vea en el pleno del Congreso.

“Yo no puedo votar (por traición a la patria), igual que no puedo firmar la vacancia porque está mal hecha en mi opinión pero puedo votar (a favor de la vacancia) porque es mi criterio político. En este caso, es un criterio jurídico porque es la admisión de un procedimiento constitucional. ¿Cómo voy a actuar contra mis principios como abogada? yo quiero decirle a la población que mi oposición es de centro, no estoy con el presidente ni contra él, estoy por el Perú por eso tomo decisiones racionales”, agregó.

Aprueban informe contra Castillo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó esta mañana el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por presunta traición a la Patria. Con 11 votos a favor y 10 en contra, se dio el visto bueno para que el informe pase a la Comisión Permanente a fin de ser ratificado.





Lady Camones, Ernesto Bustamante, Hernando Guerra García, Patricia Juárez, María Cordero y Juan Carlos Lizarzaburu, Noelia Herrera, Milagros Aguayo, Diego Bazán, José Arriola y Wilson Soto votaron a favor.

En contra votaron Luis Aragón, de Acción Popular; Susel Paredes, de Integración y Desarrollo; Segundo Montalvo, Flavio Cruz y Margot Palacios, de Perú LIbre; Elizabeth Medina y Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial; José Balcázar, de Perú Bicentenario; Hamlet Echeverría, de Perú Democrático; y Edgard Reymundo, de Cambio Democrático-JPP.

Archivan propuesta para derogar ley sobre cuestión de confianza

La Comisión de Constitución archivó la propuesta del Ejecutivo para derogar la ley 31355, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Con 16 votos a favor y 9 en contra, se rechazó la iniciativa impulsada por el primer ministro, Aníbal Torres.

Como se recuerda, al no tener respuesta esta iniciativa del Ejecutivo, Aníbal Torres, insistió el último jueves y señaló que plantearía una cuestión de confianza a fin de que se priorice su propuesta.