Pleno del Congreso aprobó suspender a Daniel Salaverry por 120 días

| Fuente: Andina

El Pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días al congresista de la bancada Unión Republicana, Daniel Salaverry, en atención a la recomendación de la Comisión de Ética del Parlamento.

El informe del grupo parlamentario fue aprobado por 55 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones, durante el Pleno ético que se realiza desde la mañana de este martes.

La Comisión de Ética investigó de oficio al congresista Salaverry por supuestamente haber infringido los principios de transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad establecidos en el Código de Ética Parlamentaria por incluir en su informe de representación actividades que no había realizado.

En su informe recomendaron suspender al congresista en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura y remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales copia fedateada de todo lo actuado.

"Ejecuten su venganza"

Previamente, en los minutos que tuvo para su descargo, Salaverry dijo que rebatir las acusaciones en su contra sería en vano, porque ya hay "una decisión tomada" como parte de una venganza de su exbancada, Fuerza Popular, por su gestión a la cabeza de la mesa directiva del Congreso.

"El verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar el día de hoy señor presidente, es por que yo me mantuve firme, en ese lugar donde usted está sentado, porque no me dejé manejar como un títere como quería una cúpula, porque acabé con la agencia de empleos en la cual se había convertido este Congreso, porque anulé las gollerías, que tenían los exmiembros de la mesa directiva", aseveró.

"Yo podría estar hoy rebatiendo cada punto de ese informe que ha leído la presidenta de la Comisión de Ética, pero seria en vano. De que serviría señor presidente si aquí ya hay una decisión tomada, estoy seguro que ya les llegó la orden al WhatsApp, así que cumplan no más con su consigna, ejecuten su venganza", agregó en un mensaje dirigido al fujimorismo.