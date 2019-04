Poder Judicial ordena detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Congresistas de diferentes bancadas opinaron luego de que el Poder Judicial dictara una orden de detención preliminar contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a pedido del equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato como parte de la investigación en su contra por lavado de activos.

El congresista Gilbert Violeta criticó la decisión del Poder Judicial, a la que calificó como "desproporcional", debido a que -en su opinión- el expresidente ha colaborado en las diligencias realizadas por el Ministerio Público y cuenta actualmente con otras medidas restrictivas.

"Me parece un completo abuso, absolutamente desproporcional porque el expresidente Kuczynski, hasta donde sabemos, ha venido colaborando con todas las diligencias y todos los pedidos de investigación que se han realizado hasta este momento. El señor Kuczynski no se ha ido del país, ha permanecido aquí, ha sido bloqueado en sus cuentas bancarias y tiene una serie de limitaciones que ha respetado", señaló a RPP Noticias.

Por su parte, Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, pidió respetar la decisión del Poder Judicual. No obstante, el parlamentario expresó su confianza en que el expresidente no tenga que ser sometido a las mismas condiciones de detención que sufrió la lideresa de su partido, Keiko Fujimori.

"La verdad, tenemos que respetar las decisiones, en este caso del Poder Judicial y la fiscalía. Lo que sí no le deseo a Pedro Pablo Kuczynski pasar lo que pasó Keiko Fujimori en las detenciones que en el Perú se realizan como detenciones preliminares y donde terminas en las mazmorras de la Prefectura de Lima, en pésimas condiciones", afirmó a Canal N.

La congresista y vicepresidenta de la República Mercedes Aráoz calificó como "un exceso" la orden de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski. En tanto, el vocero de su bancada, Jorge Meléndez, se mostró por esta medida que considera "un poco desproporcionada".

"Realmente sorprendida porque el presidente Kuczynski ha cumplido toda vez que ha sido citado. No entiendo por qué este tipo de acción. Creo que es un exceso porque él ya tiene un impedimento de salida, ha cumplido con sus obligaciones y realmente me sorprende, no encuentro la razón de una detención preliminar en pleno proceso de investigación", señaló la vicepresidenta.

Juan Sheput, exintegrante de la bancada oficialista, fue uno de los más críticos con la medida tomada por el Poder Judicial. El legislador calificó de "absolutamente arbitraria" y "una vergüenza la situación que vive Kuczynski pese a haber colaborado con las investigaciones y encontrarse "confinado" en su domicilio.

Detención de @ppkamigo es absolutamente arbitraria. Ha acudido a todas sus citaciones, no hace política y está confinado en su domicilio. Decisión del Poder Judicial servirá de pretexto a quienes dicen que en el Peru la justicia es abusiva y politizada. — Juan Sheput (@JuanSheput) 10 de abril de 2019

Es una vergüenza lo que está pasando. Luego de ver esta foto con tantos policías: Es o no es un espectáculo burdo la detención de PPK? pic.twitter.com/lA3Cukt2zn — Juan Sheput (@JuanSheput) 10 de abril de 2019

Detención preliminar de #PPK por indicios de corrupción en casos #Interoceánica y #Olmos. Si ningún expresidente está limpio, ninguno podrá escapar de la justicia. — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 10 de abril de 2019

Me parece absolutamente arbitraria esta medida contra el ex presidente PPK que ha asistido a todas las audiencias a las que fue citado pese a su avanzada edad. Se respeta la decisión del Poder Judicial pero nos parece abusiva. pic.twitter.com/QBXbbxSX7I — Carlos Bruce (@Carlos_Bruce) 10 de abril de 2019

Tengo discrepancias con @ppkamigo mas debo rechazar detención preliminar ilegal porque viola el a) inc 1 del art. 290 del C Proc. Penal. Si no procede detencion preventiva contra mayores de 65 años, menos cabe detención preliminar. Además distrae de Las Bambas, libros porno,etc. — Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) 10 de abril de 2019

Un exceso más del sistema de justicia: detención preliminar para una persona que viene cumpliendo con las diligencias de investigación. Más aún tratándose de un adulto mayor. Hasta cuándo? pic.twitter.com/k4qpxMgZBf — Karla Schaefer (@KarlaSchaefer) 10 de abril de 2019

[#PRONUNCIAMIENTO] #BancadaPPK considera excesiva y desproporcionada la detención preliminar del ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski. pic.twitter.com/ptlHHG1SEP — Bancada PPK (@PPKbancada) 10 de abril de 2019

Exministro de su gobierno se pronuncia

Abel Salinas, exministro de Salud durante el gobierno de PPK, consideró que esta medida representa "un triste episodio de la historia del Perú" al recordar su avanzada edad y que ha venido participando de las diligencias que se realizan como parte de las investigaciones en su contra.

"Un hombre de 80 años, que ha acudido a todas las citaciones, que tiene impedimento de salida del país, que su casa (sic) fue allanada el año pasado, le dicten prisión preliminar, ¿qué riesgo existe para la investigación o investigaciones en curso? ¿Así es la correcta lucha contra la corrupción?", dijo a RPP Noticias.