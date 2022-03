Presidente de la Comisión de Fiscalización: "Es un grave error de Pedro Castillo que no declare en persona"

Presidente Castillo responderá por escrito ante la Comisión de Fiscalización | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, criticó la decisión del presidente Pedro Castillo de responder por escrito a este grupo parlamentario, que programó una audiencia en Palacio de Gobierno a fin de que el mandatario responda por sus reuniones en una vivienda en el pasaje Sarratea, del distrito de Breña.

"En otras palabras lo que nos está diciendo es 'pásame las preguntas para responderte'. En ese sentido, nosotros no sabemos si va a responder el presidente o un tercero. Creo que, claramente, es un grave error del presidente Pedro Castillo porque el país, o el pueblo, como siempre hace mención, quería escuchar su declaración de manera transparente", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el legislador reconoció que la decisión del presidente Pedro Castillo de responder por escrito a la comisión que lidera "está dentro de sus facultades"; sin embargo, consideró que el jefe de Estado tiene la alternativa de contentas de manera "amplia y extensa de poder deslindar y aclarar estos presuntos actos de corrupción".



El parlamentario fujimorista insistió en que la decisión del mandatario afecta a su credibilidad, pese a que, según dijo, la Comisión de Fiscalización ha garantizado el debido proceso en todas sus diligencias e interrogatorios. En ese sentido, Ventura adelantó que en la próxima sesión de este grupo acordarán una postura para que el presidente reconsidere su decisión.

"Por el bien del país y de él mismo (que acepte reunirse en persona). Si no cambia de opinión, el reproche social va a ser mucho más amplio para él. Hay opiniones constitucionales donde el presidente puede acudir o nosotros constituirnos a Palacio de Gobierno; es más, podría hacer uso de su derecho a guardar silencio y eso es constitucionalmente viable", indicó.

"Lamentablemente no sería ideal para el presidente (que no concurra) puesto que ampararse en términos legales creo que políticamente al presidente no le sería conveniente. Claro que está en todo su derecho, pero creo que el país necesita que pueda él tener esa oportunidad ideal en este escenario para aclarar estos presuntos actos", agregó.





Comisión tomará declaración a Pedro Castillo

El martes pasado, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó tomar la declaración del presidente Pedro Castillo el próximo lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana para que responda por sus reuniones secretas y contratos cuestionados.

"Tenemos conocimiento de cómo se han llevado actos contrarios al correcto desempeño de la administración pública en el Ministerio de Transportes. Vamos a seguir la línea de investigación", señaló Héctor Ventura.

Entonces, respecto a la declaración del mandatario, el congresista adelantó que acudirían a la sede del Ejecutivo. De igual modo, el legislador de Fuerza Popular también reiteró que la empresaria Karelim López, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, pasarán de condición de testigos a ser investigados en la comisión.

"Ustedes ya tienen conocimiento de cómo se han ido llevando las investigaciones, tanto en el Ministerio Público como en el Congreso de la República, exactamente en la Comisión de Fiscalización. Serias contradicciones de estas personas que están pasando a la condición de investigados, en razón a las visitas a la casa de Sarratea y Palacio de Gobierno", explicó.

"Serias contradicciones del dueño de la casa de Sarratea, contradiciéndose con Fray Vásquez, sobrino del presidente, en las visitas a Palacio de Gobierno, y también el comportamiento de algunas personas que no han mostrado actitud favorable para deslindar estos actos", agregó.

La Comisión de Fiscalización del Congreso investiga presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente Pedro Castillo y del exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, así como de los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido ministros y otros funcionarios.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha sido la pandemia en el 2021? - Espacio Vital

La aparición de nuevas variantes y el inicio de la vacunación a nivel mundial marcaron el 2021. ¿Cuánto ha cambiado y qué hemos aprendido? Nos comenta el Dr. Elmer Huerta.