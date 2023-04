Presidente del Congreso: "Debe haber un plan de carrera firme para el sereno"

José Williams, presidente del Congreso, acudió al velatorio del sereno Luis Manrique | Fuente: RPP

El presidente del Congreso de la República, José Williams, recomendó este lunes que debe existir un "plan de carrera firme" para los integrantes de los serenazgos, a través de una escuela de serenos.

Tras asistir al velorio de Luis Manrique Pizar, José Williams señaló que la muerte del sereno municipal de Surco debe servir para valorar el trabajo de estas personas en provecho de la ciudadanía y complemento de la Policía Nacional del Perú.

"Con esto se debe tomar más acción al respecto con algunas leyes que corresponden. Hay una ley que ya fue promulgada por el Congreso (...) se debe mejorar la capacidad de reacción, ojalá que con el tiempo tengamos una escuela de serenos pero que tenga con su propia malla curricular, con sílabos y asignaturas para el sereno y pueda complementar su tarea", dijo.

José Williams sostuvo que es tarea del Estado la creación de una escuela de serenos con presupuesto y malla curricular, previa coordinación entre distritos.

"Sí debe haber un plan de carrera firme para el sereno donde los serenos pueda ir renovándose según va pasando el tiempo", aseguró.

"FF.AA. no podrían estar capturando delincuentes"

En relación con la propuesta del alcalde de Lima para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana, José Williams consideró que Rafael López Aliaga se refirió a que los militares se hagan cargo de "algunos servicios públicos" o lugares con "carácter estratégico" para apoyar a la PNP.



"Eso está dentro de lo que contempla la ley, solamente hay que ver algunas consideraciones. Si el lugar es declarado en estado de emergencia las Fuerzas Armadas podrían tener una acción así conforme a lo que acabo de decir, pero ese contacto con la población, eso no... pero tampoco se ha referido el alcalde a eso. Las Fuerzas Armadas no podrían estar capturando delincuentes porque no es su tarea", añadió.

José Williams recordó que las Fuerzas Armadas tienen un tarea constitucional en relación a la "defensa del frente externo y también del orden interno y en tareas que son de su competencia".

"Las Fuerzas Armadas no tienen ninguna tarea en relación al orden público, soy un militar en retiro, no tenemos responsabilidad en perseguir delincuentes, hacer patrullajes y todo esas cosas, todo aquello tiene que obedecer a una legalidad y eso no está dado", manifestó.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter