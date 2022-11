La Mesa Directiva informó que según reglamento del Congreso | Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, José Williams, afirmó que el Parlamento cumplirá con los plazos establecidos por norma para debatir la cuestión de confianza planteada este jueves por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aunque no definió una fecha para una nueva sesión del Pleno en la que se discuta la iniciativa del Ejecutivo.

"La Mesa Directiva está evaluando la decisión sobre el trámite de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, en el contexto del artículo 86 del reglamento del Congreso estamos en los plazos que corresponden", dijo Williams.

El titular del Parlamento respondía así al congresista Flavio Cruz Mamani de Perú Libre, quien en una intervención previa pidió por "un principio fundamental de transparencia" y de respeto al "derecho a la información que tiene la población", saber cuando "se va a tratar de debatir el tema de la cuestion de confianza".

"Puede ser ser hoy, mañana o después, no importa cuando; pero tiene que saberse, el país tiene que saber cuando se va a tratar el tema", dijo el parlamentario.

Williams enfatizó que es potestad de la Mesa Directiva del Congreso definir el momento de la realización del debate y luego pidió continuar con la agenda de debates programada para este jueves en el Pleno.

Más temprano, a través de Twitter, el Congreso indicó que "las cuestiones de confianza pueden ser debatidas en la misma sesión en la que se plantean o en la siguiente".

Gobierno plantea cuestión de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó la mañana de este jueves ante el pleno del Congreso una cuestión de confianza para que se apruebe un proyecto del Ejecutivo que pide derogar una norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía, mediante referéndum, en las reformas constitucionales.

Torres dijo que el proyecto del Gobierno "restablece la participación política del pueblo" mediante la eliminación de los límites al referéndum que establece la Ley 31399 y, por ese motivo, plantea una "cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros".



"Hacemos, por lo tanto, cuestión de confianza sobre la participación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo", remarcó ante el pleno, al que informó que el proyecto del Ejecutivo fue presentado "hace pocos minutos".



El primer ministro precisó que la intención del Ejecutivo es que su iniciativa "pueda ser debatida entre esta y la próxima sesión del pleno y luego ser votada".



La Constitución vigente establece que, si el Congreso rechaza una cuestión de confianza, el presidente debe recomponer su gabinete de ministros y, si esto se repite en una segunda ocasión, queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones legislativas.



Torres aseguró que la Constitución señala que la respuesta negativa a un pedido de confianza se establece cuando el pedido es "rehusado" y no expresamente "rechazado", por lo que cualquier mecanismo que use el Congreso, como declarar inadmisible la sola posibilidad de recibir el proyecto, será tomado como una negación de la confianza.



"Eso lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza que estamos planteando, subrayo, no hay ninguna intención de propiciar el cierre del Congreso", anotó.