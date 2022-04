Proyecto de recorte de mandato presidencial y congresal fue retirado, según Waldemar Cerrón | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, informó a RPP Noticias que el proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal, presentado por su colega de bancada Pasión Dávila, ha sido retirado. Desde el despacho de este último tomaron con sorpresa la noticia y adelantaron que investigarán el caso.

"Inicialmente el proyecto fue presentado por el congresista Pasión Dávila y algunos congresistas firmamos a fin de que pueda evaluarse la posibilidad de la presentación del proyecto; sin embargo, esto fue retirado ayer en horas de la noche", indicó.

Por otro lado, la congresista oficialista Katy Ugarte informó que el denominado bloque magisterial de esta bancada aún no decide su posición respecto a la posibilidad de adelanto de elecciones generales y congresales.

"Todos los congresistas tenemos el derecho de presentar proyectos de ley, por lo tanto, estas son solo iniciativas legislativas, que luego de presentadas, pasarán a una determinada comisión, en donde serán analizadas y debatidas. Entonces, este proyecto de ley que propone el adelanto de elecciones generales será analizado y debatido", indicó.

"Quiero dejar en claro que el bloque magisterial no ha acordado su posición sobre el tema de adelantar las elecciones generales. Yo, en lo personal, no me aferro a ningún cargo, pues tengo más de 30 años de servicio al país en el magisterio y siempre he vivido de mi trabajo", agregó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: