En el Pleno de este jueves se produjo un incidente entre Alva y Cortez.

Los congresistas y bancadas se pronunciaron tras la agresión de la ex presidenta del Congreso María del Carmen Alva a la parlamentaria Isabel Cortez. A través de Twitter, diversos congresistas rechazaron la agresión.

El Pleno inició con un mensaje de la presidenta del Congreso, Lady Camones, rechazando el mensaje del presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres, quienes llamaron a movilizaciones en Lima.

Luego de ello, diversos parlamentarios oficialistas y de oposición se pronunciaron. La parlamentaria Norma Yarrow dijo en su intervención que los congresistas ‘no se vendan por un plato de lentejas’, lo que fue rechazado por los congresistas del oficialismo. Camones no pudo imponer orden, por lo que suspendió el Pleno.

Las cámaras captaron una discusión entre los congresistas miembros de la bancada Acción Popular. Los congresistas Darwin Espinoza y Wilson Soto intercambiaron fuertes reclamos en el hemiciclo. Según la versión de Espinoza a la prensa, él reclamó a Soto que dijera en una entrevista que por estar investigado no podía presidir una comisión del Congreso. “Le dije que no me tocara”, expresó a la prensa.

Mientras ello ocurría entre Espinoza y Soto, la parlamentaria María del Carmen Alva bajó de su curul para acercarse a ellos. En ese momento, la parlamentaria Isabel Cortez estaba a lado de Wilson Soto. Hubo un intercambio de palabras entre Alva y Cortez, y luego Alva jaloneó a Cortez. El congresista fujimorista Ernesto Bustamante se acercó al grupo para tranquilizar a Alva, quien se retiró intempestivamente.



Rechazamos la agresión de la ex Pdta del Congreso, Maricarmen Alva, contra la congresista Isabel Cortez. Estamos presentando el oficio correspondiente a la Comisión de Ética para la sanción que corresponda. — Bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú (@BancadaCD_JP) August 11, 2022

La bancada Acción Popular no avalará ningún tipo de violencia. Pedimos disculpas públicas a la congresista @chabelitacongre por el incidente acontecido en el hemiciclo. — Bancada Acción Popular (@ApBancada) August 11, 2022

El racismo, clasismo y odio personificados. La señora @MaricarmenAlvaP debe ser sancionada por la inaceptable agresión contra nuestra compañera @chabelitacongre. Nuestra bancada ya está presentando una denuncia ante la Comisión de Ética. https://t.co/JwOY8QgmXa — Sigrid Bazán (@sigridbazan) August 11, 2022

No a la violencia en el congreso, mi solidaridad con mi colega Isabel Cortez - Chavelita. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) August 11, 2022

Rechazo rotundamente el llegar a los jaloneos en el Congreso de la República. La actitud de la congresista Maricarmen Alva es inaceptable. Somos representantes de la Nación, debemos tener educación y comportarnos como tal.

Este hecho debe verse de oficio en la Comisión de Ética. — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) August 11, 2022

