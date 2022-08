La congresista Isabel Cortez contó la agresión que padeció. | Fuente: Congreso

La parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Isabel Cortez, contó los detalles de la agresión que sufrió por parte de la congresista María del Carmen Alva. En declaraciones a la prensa, dijo que cuando estaba tranquilizando al congresista Wilson Soto, Alva le espetó que ‘me fuera de ahí’, ‘que no me metiera en su bancada’.

“Mi colega Wilson se sintió un poco deprimido, es lo que percibí. Otros congresistas de otras bancadas se acercaron a solidarizarse con él. Le dije ‘tranquilo’. [Alva] me dijo que me fuera de ahí. Me dijo que no me metiera en su bancada”, sostuvo.

Según Cortez, la congresista Alva tiene una actitud impulsiva. “No acepta que uno esté opinando, algo está pasando con ella”, dijo.

Las cámaras captaron una discusión entre los congresistas miembros de la bancada Acción Popular. Los congresistas Darwin Espinoza y Wilson Soto intercambiaron fuertes reclamos en el hemiciclo. Según la versión de Espinoza a la prensa, él reclamó a Soto que dijera en una entrevista que por estar investigado no podía presidir una comisión del Congreso. “Le dije que no me tocara”, expresó a la prensa.

Mientras ello ocurría entre Espinoza y Soto, la parlamentaria María del Carmen Alva bajó de su curul para acercarse a ellos. En ese momento, la parlamentaria Isabel Cortez estaba a lado de Wilson Soto. Hubo un intercambio de palabras entre Alva y Cortez, y luego Alva jaloneó a Cortez. El congresista fujimorista Ernesto Bustamante se acercó al grupo para tranquilizar a Alva, quien se retiró intempestivamente.

Denuncia en Ética

Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán acompañaron a Isabel Cortez en su pronunciamiento a la prensa y respaldaron la denuncia que presentará contra Alva en la comisión de Ética.

“Ninguna agresión tiene justificación. Este es un hecho penoso, podemos tener discrepancia o posiciones distintas. No podemos permitir que un congresista agreda. Creo que la violencia no tiene justificación. Nuestra bancada la rechaza. Esas disculpas no son sinceras”, dijo Luque.

Por su parte, la parlamentaria Bazán dijo que espera que no se ‘blinde’ a Alva en la comisión de Ética, que es presidida por la congresista de Acción Popular, Karol Paredes. “No puede haber clasismo ni racismo en un pleno”, dijo.

PODCAST RPP: Defensoría del Pueblo demanda a autoridades no incitar a rebelarse contra decisiones de la justicia

Eliana Revollar, defensora del Pueblo en funciones, recalcó la importancia de respetar todas las instituciones, al expresar su preocupación por las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien argumenta una supuesta motivación políticas en las investigaciones en su contra.