Congresista Roberto Sánchez: "Dina Boluarte no puede ir a ningún lugar si no va militarizada"

El congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, criticó al Gobierno de Dina Boluarte, cuya desaprobación ciudadana llegó al 92% en octubre, calificándolo de “ineficiente” y “precario”.



“Boluarte no puede ir a ningún lugar si no va militarizada (…). Y los sectores mayoritarios que gobiernan en el Congreso y el Ejecutivo han resuelto, por la llamada gobernabilidad, colar un mosquito y tragarse un camello”, dijo en el programa Prueba de fuego de RPP TV.



Ante esta situación, “la gran salida para el Perú —dice Sánchez Palomino— es adelantar el proceso de elecciones para un gobierno de transición”. “Es un momento para pensar refundar el país”, enfatizó.



"Las ideas se combaten con ideas"

El legislador de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo también mostró en contra de la decisión del Poder Judicial de declarar ilegal la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.)



“Nosotros no proscribimos, no ilegalizamos. Creemos que las ideas se combaten con ideas, no aplastando, no limpiando la cancha para ganar en mesa”, señaló.



En esa línea, mencionó que dos parlamentarios, uno de Acción Popular y otro de Renovación Popular, han presentado proyectos de ley para imponer la pena de muerte en ciertos casos.



“¿Entonces también vamos a proscribir también su organización?”, cuestionó.



Roberto Sánchez confía en que, en segunda instancia, la Corte Suprema revocará la medida adoptada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia.