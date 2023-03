Congreso aprobó denuncia constitucional contra Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Roberto Sánchez señaló que colaborará con las investigaciones en su contra luego de que esta noche el Pleno del Congreso aprobara la acusación constitucional en contra suya y de los también exministros Betssy Chávez y Willy Huerta por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.

"Creo que lo que corresponde es ser contributivo con la investigación que ahora estará a cargo de la Corte Suprema y lo que corresponderá será dar todas las facilidades del caso para que esa investigación concurra como debe ser y yo estoy de acuerdo con eso. Me mantengo en funciones y con las prerrogativas propias del sistema de justicia", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el también exministro negó haber tenido algún acercamiento con las diferentes bancadas en el Congreso previo al debate y votación de la denuncia constitucional, que en su caso fue aprobada, aunque no desencadenó en una suspensión de sus funciones como legislador, como sí ocurrió con su colega Betssy Chávez.

"Yo atribuyo a la capacidad de fundamentar la situación que presuntamente me vincula a los actos del 7 de diciembre (golpe de Estado) que hemos clarísimos que no tenemos nada que ver y también creo a la receptividad de la audiencia del foro parlamentario porque hay colegas congresistas que reevaluaron su postura y que ha permitido este resultado, que sigue siendo una oportunidad para seguir afianzando el esclarecimiento de estos hechos", apuntó.

Roberto Sánchez destacó también que, tal como hizo anteriormente ante la Comisión Permanente, este miércoles aclaró ante el Pleno del Congreso el contenido de las reuniones que sostuvo en Palacio de Gobierno entre noviembre y diciembre del año pasado, previo al intento de golpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Pedro Castillo.

"Yo estoy dispuesto a ese esclarecimiento. Mi agenda es de dominio público. No pueden decir que aparentemente habría tenido reuniones el día 7 (de diciembre). Ahí están los videos de dominio público donde se demuestra de manera categórica que yo no he sostenido ninguna reunión vinculada a la decisión del cierre del Congreso, de ninguna manera", apuntó.

Congreso aprobó denuncias contra exministros



Esta noche, el pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Betssy Chávez, acusada como presunta coautora de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado.

Con 66 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones los legisladores dieron luz verde para proceder con la formación de causa penal en su contra. El Pleno también aprobó el punto 2 del informe final que determina suspenderla de su cargo legislativo mientras duren las investigaciones de la Fiscalía, por ello entrará su accesitario a reemplazarla en lo que falta de la legislatura.

En el caso del exministro del Interior, Willy Huerta, también se aprobó la acusación constitucional en su contra con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones por su presunta participación, al igual que Betssy Chávez, en el intento de golpe de Estado que hizo Pedro Castillo.

Por último, en el caso del exministro de Comercio y actual congresista, Roberto Sánchez, el pleno del Parlamento aprobó la acusación constitucional con 50 votos, 21 en contra y 13 abstenciones. Sin embargo, los legisladores no aprobaron su suspensión pues se solo obtuvieron 21 votaciones a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.

