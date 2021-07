Rocío Silva Santisteban | Fuente: Congreso

La parlamentaria del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, señaló que, junto a su bancada, no está de acuerdo en aprobar una nueva ampliación de la legislatura, solicitada por siete bancadas del Congreso.

“No estamos de acuerdo por varios motivos pero el principal es que ya a estas alturas, una ampliación de la legislatura, sería para ingresar solamente leyes observadas y eso se puede hacer tranquilamente en la Comisión Permanente. No es necesario que haya un Pleno”, señaló en RPP Noticias.

Asimismo, recordó que se han aprobado normas de poca trascendencia por la propia decisión de bancadas como Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP), que ahora piden una nueva ampliación de la legislatura.

“Se han aprobado normas que no tienen mayor trascendencia, que son normas declarativas, pero esas son las normas que han priorizado los partidos, sobre todo de Acción Popular y APP”, manifestó.

Silva Santisteban manifestó además su preocupación por las normas que han quedado pendientes y dijo que espera que el próximo Congreso pueda retomarlas.

“Una norma muy importante para el Frente Amplio y para los pueblos indígenas es la ley de derechos de la naturaleza que se quedó en cuarto intermedio y que lamentablemente no se priorizó y no pudo entrar a verse en el Parlamento. No sé si se va a poder ver en la Comisión Permanente”, comentó.

SOLICITUD ES INADMISIBLE

En la víspera, la presidencia del Congreso informó que "no resulta admisible" la solicitud de ampliación de convocatoria a una cuarta legislatura, presentada por un grupo de legisladores de diferentes bancadas, por considerar que afectaría "los derechos, principios y valores contenidos en la Constitución", así como las disposiciones del reglamento del Parlamento.



A través de un comunicado, la presidencia del Congreso, a cargo de Mirtha Vásquez, detalló que el pasado viernes a las 8:21 de la noche, se presentó una solicitud suscrita con firmas manuales de 59 congresistas acompañada de un documento con 11 firmas digitales para solicitar la ampliación a una cuarta legislatura hasta el 22 de julio.

La respuesta de la presidencia del Congreso adviertió que la solicitud presentada no cumplía con la exigencia de señalar una "agenda fija", ya que la propuesta para abordar las iniciativas observadas por el Ejecutivo para una posible insistencia representa "un aspecto indeterminado", mientras que una verificación de casos pendientes por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales "no constituye un tema de agenda para el Pleno".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’¿Qué medidas se han flexibilizado para la vacunación de los mayores de 50 años?