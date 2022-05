Ruth Luque advierte que Junta de Portavoces del Congreso evalúa una acción judicial contra organismos electorales

Ruth Luque, congresista de la bancada Cambio Democrático. | Fuente: Andina

La congresista Ruth Luque, vocera de la bancada Cambio Democrático, respaldó a los organismos electorales peruanos que en un comunicado consideraron imposible ampliar el plazo para la inscripción de candidatos a elecciones internas para las comicios regionales y municipales de octubre de 2022, como lo establece una ley aprobada por el Congreso a fines de abril de este año y publicada como norma el último lunes.

"Consideramos que hay que respetar la seguridad juridica, la predictibilidad y hay un cronograma electoral en marcha. Insistir en una norma, que además ha vulnerado este cronograma electoral, no tiene sentido [...] para nosotros no cabe, y esperamos que se respete la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec. Ninguna autoridad en nuestro país está obligada a acatar normas que signfican una vulneración a principios ya establecidos", dijo al programa Las cosas como son de RPP Noticias

Luque expresó su preocupación por un acuerdo de la Junta de Portavoces de este jueves de evaluar a través de la procuraduría del Congreso tomar medidas judiciales contra los organismos electorales.

"Se ha discutido el comunicado [...] evaluar si es que se va a presentar una acción judicial o no", dijo y consideró como "sumamente grave" esa posible iniciativa.

"Me parece inconcebible, terrible, que partidos politicos que dicen ser democráticos, que dicen respetar las normas, de pronto quieran forzar, imponer a raja tabla, una norma que abiertamente está vulnerando lo que dice la propia ley [...] y lo peor, que se permita abrir un debate, la apertura de una posible evaluación de una demanda de amparo, una demanda de acción de incumpliento vía la Procuraduría (del Congreso); eso no me parece adecuado", enfatizó.

Afecta predictibilidad de cronograma de elecciones

La congresista Luque recordó que en octubre del año pasado ya se había modificado la ley, y que entonces se advirtió que afectaría el cronograma electoral, al ampliarse la inscripción de candidaturas para las elecciones internas hasta el 5 de enero de 2022.

No obstante, luego de esa ampliación "se han presentado nuevos proyectos de ley" respaldados por las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, para nuevas prorrogas.

A través de un pronunciamiento, el sistema electoral criticó que la medida aprobada por el Congreso, se dé estando a 14 días de la fecha límite para la publicación de los resultados de las elecciones internas y a 21 días de la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones 2022.

La parlamentaria dijo que el JNE observó que pese a tener un plazo establecido, los partidos políticos "no cumplieron formalmente en presentar toda la información que se requería en el plazo establecido, y entonces se creo una norma específica para alterar el cronograma electoral ccon el apoyo de varias bancadas.

"Eso afecta la predictibilidad de decisiones que existe en el marco de las elecciones regionales y municipales [...] es inaplicable porque ya se han hecho las elecciones internas de los partidos y están esperándose los resultados" y se pretende ahora generar una nueva eleccion interna con más gasto para el Estado peruano, dijo.