Congreso archivó informe final que proponía inhabilitar a Salvador del Solar por disolución del Parlamento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Pleno del Congreso de la República archivó el informe final que proponía acusar constitucionalmente e inhabilitar al exjefe del Gabinete Ministerial Salvador del Solar por la disolución del Parlamento Nacional en el 2019.

Esto se dio luego de que se aprobara -con más de 55 votos a favor- que se declare la caducidad del informe final de las DC 384, 400 y 466, en el extremo referente al expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar.

Momentos antes, Salvador del Solar se presentó ante el Pleno del Congreso para calificar como una "falsedad evidente" los argumentos utilizados para promover una denuncia constitucional en su contra por el cierre del Parlamento ocurrido en el 2019, la cual recomienda inhabilitarlo por cinco años para ejercer la función pública.

"El problema con esta acusación es que es rotundamente falsa, y no solo es falsa, además es inverosímil. Es decir, no solamente no es cierta, si no que es imposible de creer. Se trata de una acusación sobre la que no se ha presentado una sola evidencia", señaló el expresidente del Consejo de Ministros ante el Pleno.

"La única acusación que se presenta en mi contra se basa en una falsedad evidente y en una afirmación sobre la que no solo no se ha presentado ninguna prueba, sino sobre la cual la Comisión de Acusaciones (Constitucionales) se negó a recoger evidencia disponible y más que suficiente para reconocer que el único objetivo que tenía el Ejecutivo era frenar el proceso de elección de magistrados. No existe ningún argumento sólido que justifique mi inhabilitación, agregó.

Informe final propone inhabilitaciones

El informe final de las denuncias constitucionales 384, 400 Y 466 (acumuladas) apunta al expresidente Martín Vizcarra y a los expresidentes del Consejo de Ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos.

El informe acusa a Vizcarra Cornejo por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política por el cierre del Congreso de la República.

"La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza", señala el informe.

Por ello, se recomienda que se le imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.

Respecto al exministro Salvador del Solar, se le acusa por la presunta infracción a la Constitución al haber planteado cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin que haya sido discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros.

Mientras que a Vicente Zeballos se le acusa por presunta infracción a la Constitución al haber refrendado el Decreto Supremo 165-2019-PCM, el cual justificó la disolución del Congreso bajo una interpretación de la cuestión de confianza.

A ambos exjefes del Gabinete Ministerial se les recomienda imponer la sanción de inhabilitación por cinco años para ejercicio de la función pública.

#PlenoDelCongreso aprobó que se declare la caducidad del informe final de las DC 384, 400 y 466, en el extremo referente al expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. pic.twitter.com/qsQwLsK4hh — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 1, 2025