Perú Libre presentó proyecto que buscaría direccionar contenidos en medios

El presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Jorge Baca-Álvarez, advirtió sobre los peligros que implicaría para el país y la libertad de expresión el proyecto de ley del congresista Abel Reyes, de Perú Libre, con el que se busca interferir en la agenda de los medios de comunicación, por lo que pidió al presidente Pedro Castillo deslindar con este tipo de iniciativas que suelen ser expresadas por congresistas y funcionarios de su partido.

"Esta es una norma muy peligrosa y que abre un escenario terrible para lo que puede ser el futuro de nuestro país y sinceramente creo que ya llegó el momento en el cual todos los peruanos debemos exigir del presidente Castillo un deslinde claro y rotundo respecto de estas cuestiones que salen como aisladas pero que no lo son, de algunos congresistas y que demuestran una amenaza contra las libertades", indicó.

Para el representante de los medios de comunicación, el proyecto de ley que declara de 'necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios', demuestra un "absoluto desconocimiento" de la regulación vigente debido a que califica a la radio y a la televisión como servicios públicos cuando legalmente no lo son.

En entrevista con RPP Noticias, el funcionario dijo esperar que el congresista Abel Reyes, promotor de esta iniciativa, los pueda convocar para explicarle la regulación vigente; no obstante, advirtió que algunos artículos de la ley son "peligrosísimos", como aquel que señala que uno de los principios de la radiodifusión es "que existan más emisoras de radio y televisión", pese a que no se considera que no se trata de un recurso ilimitado.

"Estamos hablando del espectro radioeléctrico establecido por el Plan de Distribución de Frecuencias, eso no es un recurso ilimitado, entonces cómo vas a promover que existan más, ¿para qué, existe mercado para esas? Después hablan de que deben existir emisoras locales, pero hace unos años se promovió la radiodifusión comunitaria, pero a la fecha hay una. ¿Esa es la forma como los señores del partido de gobierno quieren llevar adelante el desarrollo de la radiodifusión?", cuestionó.

"Yo les pediría que se informen, que escuchen a las partes interesadas, a todas, para saber qué opinan sobre este proyecto, y todos los peruanos debemos tener claro que este proyecto es una amenaza contra la libertad de expresión, y la libertad de expresión es la más importante de todas las libertades porque es la que nos permite denunciar, fiscalizar y atacar cuando existen actos como los de este tipo. Lo más importante en este momento es exigirle al presidente Castillo que haga un deslinde absoluto sobres estos intentos", agregó.

"Una clara copia de Venezuela"

En su artículo 2, el proyecto de Ley presentado el 17 de setiembre por el congresista oficialista Abel Reyes, se justifica en que "el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos".

Sin embargo, para el titular de la SNRTV, la iniciativa del congresista de Perú Libre "es una clara copia de lo que ha existido en Venezuela", donde el Gobierno comenzó a cerrar los medios de comunicación hasta tener a una prensa controlada. Baca-Álvarez mencionó que si bien, en este país una iniciativa de este tipo generó la aparición de más medios, estos estuvieron "al servicio del régimen".

"Este articulado preparado por la bancada Perú Libre es una clara copia de lo que ha existido en Venezuela y fíjense lo que ha ocurrido ahora. Eso lo que logró es que exisstan más emisoras al servicio del régimen, con una información tergiversada y la gente no estaba informada correctamente", alertó.

