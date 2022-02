La congresista del Partido Morado dijo que ya cuenta con 11 firmas para presentar la moción de censura.

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, denunció que una congresista, la cual no reveló el nombre ni la bancada a la que pertenece, no quiso firmar la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, porque este ya se había comprometido a darle una obra.

En conversación con La Rotativa del Aire, la legisladora señaló que hay congresistas que se niegan a firmar mociones de censura. “Mi hipótesis es que los alcaldes y gobernadores le dicen a los congresistas de su región ‘no me lo toques que ya se comprometió conmigo’. No diré nombres, pero una congresista me dijo ‘no puedo firmar porque ya se comprometió conmigo con un puente’. Eso es muy increíble”, dijo.

Sin embargo, destacó que hasta el momento, hay 11 congresistas de diferentes bancadas que ya firmaron la moción de censura. "Somos 11 quienes hemos firmado, de distintas ideas políticas. Queremos sacar al Perú de la corrupción", expresó.

"Yo pido a los congresistas que pongamos a las personas y los recursos de todos los peruanos al centro de nuestra mirada y que saquemos a una persona que si esta siendo dañina al Ministerio por tráfico de influencias porque ayer hemos visto el video de los partidarios", agregó.

Denuncia

Juan Altamirano Sánchez es un empleado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que ofrecía trabajo a militantes de Perú Libre en Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (Sutran), Provías Descentralizado y Provías Nacional, según revela el programa Punto Final.



Bajo la gestión del ministro Juan Silva, Juan Altamirano accedió a una orden de servicio en Provías Nacional, órgano adjunto del MTC, para brindar servicio de seguimiento y coordinación de actividades administrativas con un pago total de 18 000 soles.

Sin embargo, en una reunión zoom del 1 de diciembre del 2021 se ve a Juan Altamirano encabezar una conversación con representantes de las bases de Perú Libre de la región Ayacucho para evaluar posibilidad de empleos en el MTC. La cita también contó con la participación de Julio Lazo, asesor del despacho ministerial.

Julio Lazo también interviene en el encuentro virtual y recomienda a los militantes de Perú Libre preparar sus Curriculum Vitae documentado con certificados y constancias vía digital. "Para que aquí el representante del señor ministro pueda comenzar a juntarlos, trabajarlos y puedan pasarlos a recursos humanos y siga su proceso", indicó en referencia a Juan Altamirano.



Tras ser contactado por Punto Final, Juan Altamirano negó ser asesor del ministro Juan Silva y aseguró ser solo un técnico administrativo.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Nuestros podcast

Espacio Vital | A través de este podcast el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, aborda de manera sencilla temas médicos y científicos de actualidad.