Susel Paredes se inscribe en registro para auto colectivos: "Han hecho un padrón abierto sin ninguna restricción"

La congresista pidió la salida del ministro Juan Silva. | Fuente: Congreso

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, recibió a transportistas formales, quienes le expresaron su disconformidad con la disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de empadronar a las personas que hacen servicios de colectivos.

En declaraciones a RPP Noticias, la parlamentaria dijo que incluso ella se inscribió a modo de demostrar lo fácil que es que cualquiera se registre en este padrón.

“Yo, Susel Paredes, me he inscrito para hacer servicio de Lima a Huancayo. La ley señala que es solo en sitios donde no hay ofertas de transporte formal. Han hecho un padrón abierto sin restricciones en este momento”, dijo.

Pide salida del ministro Juan Silva

Por otro lado, la legisladora pidió al presidente Pedro Castillo sacar al titular de la cartera, Juan Silva.

“El presidente Pedro Castillo tiene que sacarlo al ministro Juan Silva de inmediato. Es el colmo lo que han hecho abriendo padrón sin restricciones”, expresó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: