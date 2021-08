Susel Paredes criticó el discurso que brindó Guido Bellido en el pleno del Congreso. | Fuente: Facebook

La congresista por el Partido Morado, Susel Paredes, se refirió en torno al voto de confianza que se encuentra en debate en el Congreso de la República tras la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

En conversación con Ampliación de Noticias, la parlamentaria indicó que su bancada aún no define una posición al respecto. "Tenemos que evaluar eso (el voto de confianza) porque es bien fácil decir no o sí. Tenemos que ver las consecuencias de darle la confianza o no", expresó.

Susel Paredes señaló que, cual sea la respuesta del Congreso, hay ministros que no deben de estar en el cargo por sus cuestionamientos. "Hay ministros que no pueden continuar, por ejemplo el de Transportes", dijo.

Al igual que este, la parlamentaria precisó que tampoco le parecen aduados el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y el Cultura, el ex candidato presidencial Ciro Gálvez.

Presentación en el Pleno

Por otro lado, la parlamentaria criticó que Guido Bellido haya iniciado su discurso en el Pleno del Congreso en quechua sin haber solicitado un traductor en simultáneo.

"Él tiene todo el derecho a hablar en su lengua materna, así como yo tengo todo el derecho a que entienda lo que hablen en quechua y para eso están los traductores. Pero hablar sin pedir traducción en simultáneo era provocarnos", precisó.

Del mismo modo, se refirió al hecho de que Bellido, una vez culminada su presentación, haya empezado a chacchar coca en el Hemiciclo. "Tiene todo el derecho de chacchar, pero estamos en una pandemia. Así como es criticable que otros se saquen la mascarilla para tomar café. Yo no critico por la coca, sino porque estamos ahí cuántas personas". apuntó.





