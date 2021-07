Tres bancadas solicitaron formalmente la ampliación de una cuarta legislatura hasta el 23 de julio

Tres bancadas solicitaron formalmente ampliación de cuarta legislatura. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Las bancadas de Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP) solicitaron de manera oficial que la legislatura se amplíe hasta el 23 de julio. En diálogo con RPP Noticias, el congresista César Combina, vocero de APP, recordó que anteriormente había solicitado a la Junta de Portavoces la eliminación de la semana de representación para atender otros temas.

"Esto para abordar las más de 30 observaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo a autógrafas aprobadas. La mayoría de las bancadas no respaldó el pedido y ahora recién reconocen que no se podrá cumplir con la revisión de las mismas por parte del Pleno. Es por eso que se solicitó la ampliación de una semana de la legislatura para culminar este proceso", indicó.

En declaraciones a la prensa, el vocero de APP detalló que entre las normas pendientes se encuentran, por ejemplo, la ley que regula el otorgamiento de la nacionalidad peruana, la ley de reasignación del personal de salud y la ley que fortalece el serenazgo municipal. Por estos temas, el legislador consideró que se debe ampliar la legislatura hasta el 23 de julio.

"Nno hay ninguna motivación"

Esta mañana, en entrevista con RPP Noticias, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez dio cuenta de que el actual Parlamento tiene pendiente la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional "y algunas normas que han quedado sin aprobarse"; no obstante, aclaró que se debe evaluar la necesidad de ampliar a una cuarta legislatura.

"Yo creo que podríamos hacerlo en lo que queda (de la legislatura), sin embargo, los colegas piensan que habría que ampliar una legislatura y eso en realidad tiene que pasar por una evaluación de si hay necesidad o no. He recibido un documento de tres bancadas donde requieren la ampliación, pero no hay ninguna motivación", indicó.

"Si hay una absoluta necesidad, algo que hace fundamental que podamos ampliar unos días, podríamos evaluarlo, pero no he visto todavía una motivación específica. De parte de los miembros de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí encontré algunas motivaciones interesantes, pero hay parlamentarios que no la han firmado", agregó.

La titular del Parlamento también expresó que la decisión de realizar una sesión presencial fue tomada por mayoría de votos de los representantes de las bancadas en la Junta de Portavoces; sin embargo, la Mesa Directiva del Congreso mostró sus reservas debido a la situación de pandemia en la que todavía nos encontramos.

"Entiendo que se decidió esto para poder tener contacto con los candidatos y conocerlos más de cerca, pero nosotros desde la Mesa expresamos que debíamos seguir manteniendo los cuidados por la pandemia", finalizó.

