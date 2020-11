Enrique Fernández Chacón señaló que "no es un problema de capricho" la moción de vacancia presidencial. | Fuente: Andina

El congresista Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio), aseguró este lunes que el mandatario Martín Vizcarra tendrá que buscar trabajo si la mayoría de parlamentarios son coherentes con sus intervenciones sobre una supuesta corrupción en su contra y si aprueban la vacancia presidencial.



"No pase lo que pasó en la primera vacancia, si es que todos los que han intervenido, los que han hecho uso de la palabra son coherentes con sus denuncias y como han señalado los actos de corrupción, entonces el señor Vizcarra va a tener que buscar chambita porque vamos a tener que vacarlo", sostuvo durante su intervención en el Pleno del Congreso.



Enrique Fernández Chacón señaló que el Jefe de Estado no explicó nada al acudir al parlamento nacional esta mañana y consideró que puso en tela de juicio su permanencia en el Gobierno.



"No es un problema de capricho señor Vizcarra, es nuestro trabajo. Nosotros no hemos contratado al cantante, ni nos hemos rodeado del entorno que usted se rodeó que hoy están detenidos (...) es su responsabilidad, no la nuestra", aclaró.



El legislador del Frente Amplio también sostuvo que no es válido el argumento del Jefe de Estado al asegurar que 68 congresistas tienen procesos en curso, ya que la mayoría han sido anulados como es su caso.



""Yo soy uno de ellos, ahí ha salido que precisamente estuve detenido en 1975 cuando combatíamos abiertamente a la dictadura militar y estuve preso sencillamente por decir que venía el golpe de Morales Bermúdez", relató.

Asimismo, Enrique Fernández Chacón​ destacó que su bancada siempre ha luchado contra la corrupción y señaló que hoy se plantea la vacancia presidencial con motivos similares al caso del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.



"La corrupción le ha robado al país, en 35 años de estos gobiernos que están siendo enjuiciados o encerrados, 350 mil millones de soles si solo hacemos el cálculo más conservador en cuánto le cuesta al país la corrupción", precisó.

NUESTROS PODCASTS



'Espacio vital': En este programa el Dr. Elmer Huerta dio cuenta de un estudio preliminar que halla relación de la calidad del aire con las hospitalizaciones de enfermos por causa del nuevo coronavirus.