Martín Vizcarra es investigado en el Congreso.

El expresidente Martín Vizcarra denunció ante la Comisión de Ética del Congreso al presidente de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, por no respetar el debido proceso en el marco de las investigaciones por las denuncias hechas en su contra por la presunta vacunación irregular, conocido como caso 'Vacunagate'.

Al respecto, el congresista Carlos Pérez confirmó haber recibido la noticia de que el expresidente Martín Vizcarra había interpuesto una denuncia en su contra en su condición de presidente de este grupo parlamentario. Al respecto, el parlamentario señaló que "llama la atención" que las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete acudieron a sus citaciones.

"El señor Vizcarra debería ser el primer interesado es exponer los hechos que acontecieron realmente y no estarse escudando, primero al querer sacar de la investigación al congresista Jim Mamani, y ahora contra mi persona con una denuncia ante la Comisión de Ética, que estoy seguro voy a salir airoso y estoy presto a ponerme a disposición", respondió.

Martín Vizcarra denunció a Carlos Pérez ante la Comisión de Ética, entre otros motivos, por no respetar el debido proceso, por no seguir los principios de igualdad, por no acatar el pedido para que se inhiba el congresista Jim Mamani como delegado en las acusaciones constitucionales en su contra, entre otros motivos.

Subcomisión cuestiona actitud de Vizcarra

Hace una semana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó la audiencia de la Denuncia Constitucional 290 presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma contra el expresidente Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes; sin embargo, el exmandatario no acudió luego de que, horas antes, adujera, por medio de su abogado, una incorrecta citación a este subgrupo de trabajo.

El presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, informó que, horas antes de la sesión, recibió un correo electrónico enviado por el abogado de Martín Vizcarra en el que advertía la nulidad de la reprogramación de su citación al no haber cumplido con el procedimiento establecido.

Martín Vizcarra tampoco había acudido a la sesión que se realizó un día antes al alegar que fue convocado con antelación por la Fiscalía. Ante esto, la subcomisión aprobó por mayoría postergar por 24 horas la audiencia en lugar de que la sesión sea reprogramada en un plazo de tres días hábiles.

Entre los argumentos que se escucharon (entre ellos de los congresistas Carlos Almerí, Martha Chávez y Carlos Mesías) para no aceptar la solicitud de reprogramación estaría el interés del denunciado, a través de “maniobras y leguyeladas”, de dilatar el procedimiento de acusación constitucional.

"A título personal, debo manifestar que llama poderosamente la atención que el documento presentado esta madrugada se sustente en una notificación que se hubiera tomado conocimiento con anterioridad", indicó por su parte Pérez Ochoa.

