Congresistas presentan una moción de censura contra el ministro del Interior | Fuente: Foto: Mininter / Video: RPP Noticias

La congresista Katy Ugarte justificó la moción de censura que impulsa contra el ministro del Interior, Vicente Romero, a quien acusa de ser "responsable político del abuso de autoridad" durante una pasada intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocurrida el pasado 21 de enero.

La moción de censura, que fue impulsada por Katy Ugarte, tiene el respaldo de un grupo de congresistas de diferentes bancadas. Si bien el pedido hace referencia al operativo policial realizado en la Universidad de San Marcos, la parlamentaria también criticó al ministro por las muertes ocurridas durante las protestas.

"Creo que tiene que haber responsables políticos en donde no puede quedar impune 60 muertes de los hermanos del interior del país (…) Acá tiene que haber responsables, no podemos mirar de lejos donde el Ejecutivo, y específicamente el Ministerio del Interior, es responsable de todo ello. Ellos son los que dan la orden y nosotros, como Legislativo, venimos realizando nuestro trabajo de control político", señaló.

Ugarte mencionó que, tal como lo ocurrido en la mencionada casa de estudios, en diferentes zonas del país donde se produjeros protestas, se registraron actos de abuso de autoridad, sobre los cuales el ministro Vicente Romero no ha sabido responder, incluso cuando se presentó ante el Parlamento para dar sus descargos.

"Hay situaciones donde tiene que asumir esa responsabilidad; es más, tiene un costo político y es justo que la población también vea el control político que nosotros realizamos. Tiene que haber respuesta a todo ello dentro del Congreso. Claro que la Fiscalía iniciará su trabajo de investigación, pero el Legislativo (también) está realizando su trabajo", apuntó.

Al ser consultada por la intención de su exbancada Perú Libre de interpelar al ministro de Educación, Óscar Becerra, la parlamentaria negó que se pretenda "tumbar" a todos los ministros del gobierno que preside Dina Boluarte.

"No vamos por ese lado, sino que hay situaciones (...) El ministro de Educación no ha cumplido como debería ser sus funciones porque no ha llegado los libros a las instituciones educativas y no ha respondido por el recorte del presupuesto para mantenimiento de las instituciones precarias", cuestionó.

Moción de censura contra el ministro del Interior



Un grupo de congresistas de diferentes bancadas presentó una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, a quien acusan de ser "responsable político del abuso de autoridad" durante una pasada intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocurrida el pasado 21 de enero.

"Censurar al señor Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, al encontrarlo responsable político del abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú durante la intervención realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el día 21 de enero de 2023, demostrando falta de liderazgo y falta de idoneidad para conducir el sector a su cargo", se lee en la moción.

El documento, impulsado por la congresista no agrupada Katy Ugarte (exintegrante de Perú Libre), lleva la firma de varios legisladores que la respaldan, entre los que se encuentran Edgar Tello, Waldemar Cerrón, Víctor Cutipa, Kelly Portalatino, Paul Gutiérrez, María Agüero, Nieves Limachi, Flavio Cruz, Susel Paredes, Esdras Medina (Somos Perú), entre otros.

Entre sus argumentos, la moción recuerda que la mañana del pasado sábado 21 de enero agentes de la Policía ingresaron con tanquetas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los manifestantes procedentes de distintas regiones del país. Mencionaron, además, que la universidad rechazó la intervención "que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes".

Del mismo modo, mencionaron que por aquel entonces un balance elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre la protesta social entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 identificó allanamientos que no habrían cumplido los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y razonabilidad, entre los que se encuentra el operativo policial realizado al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Finalmente, recuerdan que el pasado 9 de marzo el ministro Vicente Fernández se presentó ante el Pleno del Congreso para responder a dos pliegos interpelatorios sobre este polémico operativo policial; sin embargo, "las respuestas ofrecidas no han sido satisfactorias ni han esclarecido ni desvirtuado" los cuestionamientos, con lo cual ser evidenciaría que existió un supuesto abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía.

